Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702543
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Размеры в упаковке, см
44х44х9
Вес, кг.
6.84
Описание товара Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный
ITK ELECTRA OR – онлайн ИБП в стойку 19. ИБП оснащен 2 АКБ емкостью 9Ач и 6 розетками C13. Имеет встроенное программное обеспечение, через которое можно осуществлять мониторинг состояния ИБП, удалённо включать или выключать устройство. Поддерживается интерфейс SNMP, что даёт возможность связи с ИБП через локальную сеть.
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Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
ITK ELECTRA OR – онлайн ИБП в стойку 19. ИБП оснащен 2 АКБ емкостью 9Ач и 6 розетками C13. Имеет встроенное программное обеспечение, через которое можно осуществлять мониторинг состояния ИБП, удалённо включать или выключать устройство. Поддерживается интерфейс SNMP, что даёт возможность связи с ИБП через локальную сеть.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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