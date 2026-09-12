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Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный

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Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
5
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702540
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Характеристики

Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
81
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х11
Вес, кг.
6.24

Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный

Источник бесперебойного питания (ИБП) ITK представляет собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Он отличается линейно-интерактивным типом работы, что позволяет ему обеспечивать стабильное питание подключенных устройств и поддерживать оптимальное рабочее состояние даже в случае сбоев в сети. Основные характеристики: - Вес устройства составляет 6,45 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для размещения. - Активная мощность ИБП составляет 480 Вт, а полная мощность — 800 ВА, что позволяет подключать к нему различные устройства и оборудование. - ИБП оснащен пятью розетками с питанием от батареи, обеспечивая надежную поддержку подключения важного электронного оборудования. - Устройство также включает защиту локальной сети и телефонной линии, что дает дополнительную уверенность в безопасности сетевого оборудования. - Переключение на батарейное питание происходит всего за 2 миллисекунды, гарантируя непрерывную работу подключенных устройств. - Поддерживает входное напряжение в диапазоне от 81 В до 290 В, что обеспечивает гибкость и стабильность работы в условиях нестабильного электроснабжения. - ИБП ITK использует модифицированную форму синусоиды, что подходит для большинства стандартных домашних и офисных устройств. - Tower форм-фактор устройства позволяет удобно разместить его как в бытовой, так и офисной среде. ИБП ITK — отличный выбор для обеспечения надежной защиты вашего оборудования от перебоев электричества, что делает его идеальным решением для офисов, домов и малых предприятий.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный




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Характеристики
Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
81
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
5
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) ITK представляет собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Он отличается линейно-интерактивным типом работы, что позволяет ему обеспечивать стабильное питание подключенных устройств и поддерживать оптимальное рабочее состояние даже в случае сбоев в сети. Основные характеристики: - Вес устройства составляет 6,45 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для размещения. - Активная мощность ИБП составляет 480 Вт, а полная мощность — 800 ВА, что позволяет подключать к нему различные устройства и оборудование. - ИБП оснащен пятью розетками с питанием от батареи, обеспечивая надежную поддержку подключения важного электронного оборудования. - Устройство также включает защиту локальной сети и телефонной линии, что дает дополнительную уверенность в безопасности сетевого оборудования. - Переключение на батарейное питание происходит всего за 2 миллисекунды, гарантируя непрерывную работу подключенных устройств. - Поддерживает входное напряжение в диапазоне от 81 В до 290 В, что обеспечивает гибкость и стабильность работы в условиях нестабильного электроснабжения. - ИБП ITK использует модифицированную форму синусоиды, что подходит для большинства стандартных домашних и офисных устройств. - Tower форм-фактор устройства позволяет удобно разместить его как в бытовой, так и офисной среде. ИБП ITK — отличный выбор для обеспечения надежной защиты вашего оборудования от перебоев электричества, что делает его идеальным решением для офисов, домов и малых предприятий.
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Отзывы


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