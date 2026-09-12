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Источник бесперебойного питания ITK Electra ELECTRA OR 6000Вт 6000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания ITK Electra ELECTRA OR 6000Вт 6000ВА черный

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Источник бесперебойного питания ITK Electra ELECTRA OR 6000Вт 6000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания ITK Electra ELECTRA OR 6000Вт 6000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания ITK Electra ELECTRA OR 6000Вт 6000ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra ELECTRA OR 6000Вт 6000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra ELECTRA OR 6000Вт 6000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra ELECTRA OR 6000Вт 6000ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702539
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Характеристики

Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
240
Тип батареи
свинцово-кислотный
Габаритные размеры (ШхВхГ)
436x87x410 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х9
Вес, кг.
8.76

Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra ELECTRA OR 6000Вт 6000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) ITK представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Эти ИБП предназначены для использования в серверных стойках благодаря их форм-фактору Rack, что делает их идеальными для серверных помещений и центров обработки данных. С ключевыми характеристиками, такими как активная мощность в 6000 Вт и полная мощность в 6000 В·А, эти устройства обеспечивают высокий уровень производительности и способны справляться с значительными нагрузками. Весом 8,76 кг, они являются компактной и мощной системой для промышленного и коммерческого использования. Топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует максимальную защиту подключенного оборудования, обеспечивая постоянное и стабильное питание. ITK ИБП поддерживают диапазон входного напряжения от 220 В до 240 В, что делает их совместимыми с различными стандартами электросетей. Свинцово-кислотная батарея используется в качестве резервного источника питания, обеспечивая длительный срок службы и высокий уровень надежности. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида — позволяет использовать эти ИБП для большинства стандартных устройств и оборудования. ИБП ITK предназначены для работы в однофазной системе, что делает их универсальными и удобными для различных видов оборудования. Эти устройства обеспечат защиту и стабильность работы ваших систем, минимизируют риск потери данных и предотвратят возможные повреждения, вызванные перебоями в электроснабжении.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания ITK Electra ELECTRA OR 6000Вт 6000ВА черный




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Характеристики
Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
240
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
436x87x410 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ITK представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Эти ИБП предназначены для использования в серверных стойках благодаря их форм-фактору Rack, что делает их идеальными для серверных помещений и центров обработки данных. С ключевыми характеристиками, такими как активная мощность в 6000 Вт и полная мощность в 6000 В·А, эти устройства обеспечивают высокий уровень производительности и способны справляться с значительными нагрузками. Весом 8,76 кг, они являются компактной и мощной системой для промышленного и коммерческого использования. Топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует максимальную защиту подключенного оборудования, обеспечивая постоянное и стабильное питание. ITK ИБП поддерживают диапазон входного напряжения от 220 В до 240 В, что делает их совместимыми с различными стандартами электросетей. Свинцово-кислотная батарея используется в качестве резервного источника питания, обеспечивая длительный срок службы и высокий уровень надежности. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида — позволяет использовать эти ИБП для большинства стандартных устройств и оборудования. ИБП ITK предназначены для работы в однофазной системе, что делает их универсальными и удобными для различных видов оборудования. Эти устройства обеспечат защиту и стабильность работы ваших систем, минимизируют риск потери данных и предотвратят возможные повреждения, вызванные перебоями в электроснабжении.
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Отзывы


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