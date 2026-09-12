Источник бесперебойного питания ITK Electra ELECTRA OR 6000Вт 6000ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra ELECTRA OR 6000Вт 6000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) ITK представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Эти ИБП предназначены для использования в серверных стойках благодаря их форм-фактору Rack, что делает их идеальными для серверных помещений и центров обработки данных. С ключевыми характеристиками, такими как активная мощность в 6000 Вт и полная мощность в 6000 В·А, эти устройства обеспечивают высокий уровень производительности и способны справляться с значительными нагрузками. Весом 8,76 кг, они являются компактной и мощной системой для промышленного и коммерческого использования. Топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует максимальную защиту подключенного оборудования, обеспечивая постоянное и стабильное питание. ITK ИБП поддерживают диапазон входного напряжения от 220 В до 240 В, что делает их совместимыми с различными стандартами электросетей. Свинцово-кислотная батарея используется в качестве резервного источника питания, обеспечивая длительный срок службы и высокий уровень надежности. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида — позволяет использовать эти ИБП для большинства стандартных устройств и оборудования. ИБП ITK предназначены для работы в однофазной системе, что делает их универсальными и удобными для различных видов оборудования. Эти устройства обеспечат защиту и стабильность работы ваших систем, минимизируют риск потери данных и предотвратят возможные повреждения, вызванные перебоями в электроснабжении.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 73 890 руб.18473 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000...
-
В наличииЦена 75 290 руб.18823 руб. в СплитИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный
-
В наличииЦена 80 290 руб.20073 руб. в СплитИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный
-
В наличииЦена 80 350 руб.20088 руб. в СплитИБП Powercom SNT-3000
-
В наличииЦена 81 300 руб.20325 руб. в СплитИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA
-
В наличииЦена 86 130 руб.21533 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U
-
В наличииЦена 93 460 руб.23365 руб. в СплитИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W
-
В наличииЦена 104 090 руб.26023 руб. в СплитИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный
-
В наличииЦена 119 070 руб.29768 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD
-
В наличииЦена 141 330 руб.35333 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U
-
В наличииЦена 146 620 руб.36655 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U
-
В наличииЦена 163 490 руб.40873 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА ч...
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания ITK Electra ELECTRA OR 6000Вт 6000ВА черный