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Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970

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Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 1
Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 2
Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 3
Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 4
Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 5
Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 6
Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 7
Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 8
Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 9
Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 10
Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 11
Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 12
Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
120 В
Емкость, Ач
9
  • Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 1
  • Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 2
  • Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 3
  • Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 4
  • Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 5
  • Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 6
  • Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 7
  • Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 8
  • Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 9
  • Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 10
  • Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 11
  • Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 12
  • Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 808 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702500
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
12.9
Производство
Китай
Ширина, см
59.3
Напряжение
120 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х44х13
Вес, кг.
51.8

Описание товара Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970

Дополнительный батарейный модуль предназначен для использования только ИБП Innova Unity RT 3-3 10K для увеличения времени автономной работы. Максимально можно подключить до 4-х батарейных модулей одновременно к одному ИБП.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
12.9
Производство
Китай
Ширина, см
59.3
Напряжение
120 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Дополнительный батарейный модуль предназначен для использования только ИБП Innova Unity RT 3-3 10K для увеличения времени автономной работы. Максимально можно подключить до 4-х батарейных модулей одновременно к одному ИБП.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 10K EBM240 9AH 120В 9Ач для 1445970 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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