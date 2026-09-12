Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый
Источники бесперебойного питания Ippon — надежное и высокоэффективное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в любых условиях. Этот ИБП обладает полной мощностью в 3000 В·А и активной мощностью 3000 Вт, что делает его идеальным выбором для защиты серверов, рабочих станций и другого важного оборудования от перебоев в электричестве. Одной из отличительных черт данного устройства является использование технологии с двойным преобразованием (онлайн), которая обеспечивает максимальную защиту от перепадов напряжения и полностью преобразует входное напряжение в чистую синусоиду. Это гарантирует, что ваше оборудование всегда будет получать стабильное и качественное электропитание, исключая возможные повреждения. ИБП Ippon оборудован восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. Также он способен поглощать импульсную энергию до 585 Дж, защищая ваше оборудование от кратковременных перенапряжений. Время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения важных данных в случае длительного отключения электроэнергии. Благодаря весу 12,5 кг и форм-фактору Tower, устройство удобно размещается в любых офисных условиях. Он поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, что делает его универсальным решением для различных электросетей. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, и этот ИБП не является исключением. Данный источник бесперебойного питания станет незаменимым инструментом для обеспечения непрерывности и надежности вашего рабочего процесса.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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