Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 114 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702498
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
585
Тип батареи
натрий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
190x320x390 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х19
Вес, кг.
14

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый

Источники бесперебойного питания Ippon — надежное и высокоэффективное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в любых условиях. Этот ИБП обладает полной мощностью в 3000 В·А и активной мощностью 3000 Вт, что делает его идеальным выбором для защиты серверов, рабочих станций и другого важного оборудования от перебоев в электричестве. Одной из отличительных черт данного устройства является использование технологии с двойным преобразованием (онлайн), которая обеспечивает максимальную защиту от перепадов напряжения и полностью преобразует входное напряжение в чистую синусоиду. Это гарантирует, что ваше оборудование всегда будет получать стабильное и качественное электропитание, исключая возможные повреждения. ИБП Ippon оборудован восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. Также он способен поглощать импульсную энергию до 585 Дж, защищая ваше оборудование от кратковременных перенапряжений. Время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения важных данных в случае длительного отключения электроэнергии. Благодаря весу 12,5 кг и форм-фактору Tower, устройство удобно размещается в любых офисных условиях. Он поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, что делает его универсальным решением для различных электросетей. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, и этот ИБП не является исключением. Данный источник бесперебойного питания станет незаменимым инструментом для обеспечения непрерывности и надежности вашего рабочего процесса.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
585
Тип батареи
натрий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
190x320x390 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon — надежное и высокоэффективное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в любых условиях. Этот ИБП обладает полной мощностью в 3000 В·А и активной мощностью 3000 Вт, что делает его идеальным выбором для защиты серверов, рабочих станций и другого важного оборудования от перебоев в электричестве. Одной из отличительных черт данного устройства является использование технологии с двойным преобразованием (онлайн), которая обеспечивает максимальную защиту от перепадов напряжения и полностью преобразует входное напряжение в чистую синусоиду. Это гарантирует, что ваше оборудование всегда будет получать стабильное и качественное электропитание, исключая возможные повреждения. ИБП Ippon оборудован восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. Также он способен поглощать импульсную энергию до 585 Дж, защищая ваше оборудование от кратковременных перенапряжений. Время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения важных данных в случае длительного отключения электроэнергии. Благодаря весу 12,5 кг и форм-фактору Tower, устройство удобно размещается в любых офисных условиях. Он поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, что делает его универсальным решением для различных электросетей. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, и этот ИБП не является исключением. Данный источник бесперебойного питания станет незаменимым инструментом для обеспечения непрерывности и надежности вашего рабочего процесса.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 3000 3000Вт 3000ВА белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...