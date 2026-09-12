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Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый

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Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 786 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702488
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
585
Тип батареи
натрий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
190x320x390 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х19
Вес, кг.
12.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый

ИБП Ippon – это надежное устройство, предназначенное для защиты вашей электроники от перебоев в электропитании. Модель обладает следующими характеристиками: вес в 12,5 кг и активная мощность 2000 Вт. Ippon оборудован четырьмя розетками с питанием от батареи, что обеспечивает его универсальность и удобство в использовании. Одной из ключевых особенностей этого устройства является максимальная поглощаемая энергия импульса в 585 Дж, что эффективно защищает вашу технику от скачков напряжения. Общее количество розеток также составляет четыре, а полная мощность ИБП – 2000 В·А, что делает его идеальным выбором для домашнего или офисного использования. Для обеспечения стабильного и надежного электропитания, Ippon использует технологию двойного преобразования (онлайн), а тип формы напряжения – чистая синусоида, что гарантирует наилучшее качество энергии для всех подключенных устройств. Устройство поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 110 до 300 В, оно выполнено в форм-факторе Tower и предназначено для использования с однофазной сетью. В случае отключения электроэнергии, ИБП Ippon способен поддерживать работу подключенных устройств при полной нагрузке в течение 4 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения всех данных. Изготовленное в Китае, это устройство сочетает в себе качество и надежность, необходимые для обеспечения бесперебойного питания вашей техники.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
585
Тип батареи
натрий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
190x320x390 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП Ippon – это надежное устройство, предназначенное для защиты вашей электроники от перебоев в электропитании. Модель обладает следующими характеристиками: вес в 12,5 кг и активная мощность 2000 Вт. Ippon оборудован четырьмя розетками с питанием от батареи, что обеспечивает его универсальность и удобство в использовании. Одной из ключевых особенностей этого устройства является максимальная поглощаемая энергия импульса в 585 Дж, что эффективно защищает вашу технику от скачков напряжения. Общее количество розеток также составляет четыре, а полная мощность ИБП – 2000 В·А, что делает его идеальным выбором для домашнего или офисного использования. Для обеспечения стабильного и надежного электропитания, Ippon использует технологию двойного преобразования (онлайн), а тип формы напряжения – чистая синусоида, что гарантирует наилучшее качество энергии для всех подключенных устройств. Устройство поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 110 до 300 В, оно выполнено в форм-факторе Tower и предназначено для использования с однофазной сетью. В случае отключения электроэнергии, ИБП Ippon способен поддерживать работу подключенных устройств при полной нагрузке в течение 4 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения всех данных. Изготовленное в Китае, это устройство сочетает в себе качество и надежность, необходимые для обеспечения бесперебойного питания вашей техники.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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