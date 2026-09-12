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Батарея для ИБП CSB UPS 123607 F 12В 7.5Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП CSB UPS 123607 F 12В 7.5Ач

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Батарея для ИБП CSB UPS 123607 F 12В 7.5Ач - фото 1
Батарея для ИБП CSB UPS 123607 F 12В 7.5Ач - фото 2
Батарея для ИБП CSB UPS 123607 F 12В 7.5Ач - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.5
  • Батарея для ИБП CSB UPS 123607 F 12В 7.5Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП CSB UPS 123607 F 12В 7.5Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП CSB UPS 123607 F 12В 7.5Ач - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702437
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.43
Производство
Вьетнам
Ширина, см
15.09
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х6
Вес, кг.
2

Описание товара Батарея для ИБП CSB UPS 123607 F 12В 7.5Ач

Аккумулятор UPS123607 CSB УТ-00000159 предназначен для использования в источниках бесперебойного питания. Может эксплуатироваться как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. Безопасен в эксплуатации, сохраняет полную работоспособность в любом положении.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB UPS 123607 F 12В 7.5Ач




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.43
Производство
Вьетнам
Ширина, см
15.09
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.5
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор UPS123607 CSB УТ-00000159 предназначен для использования в источниках бесперебойного питания. Может эксплуатироваться как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. Безопасен в эксплуатации, сохраняет полную работоспособность в любом положении.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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