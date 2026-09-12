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Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный

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Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702428
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х14
Вес, кг.
7.5

Описание товара Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный

Источники бесперебойного питания APC представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов и перебоев электропитания. Данная модель ИБП выполнена в форм-факторе Tower и обладает весом 7,5 кг, что делает ее подходящей для использования как в офисных, так и в домашних условиях. ИБП обеспечивает мощность до 1200 ВА (активная мощность 650 Вт), что позволяет поддерживать работу оборудования даже в случае внезапного отключения электроэнергии. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует минимальные перебои в работе подключенных устройств. Устройство построено на линейно-интерактивной топологии, что помогает стабилизировать напряжение и защитить оборудование от скачков сети. Поддержка модифицированной синусоиды и однофазное подключение обеспечивают широкую совместимость с различными типами техники. ИБП APC также оборудован защитой телефонной линии, что важно для офисного использования, где требуется стабильная связь. Диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В позволяет использовать устройство в сетях с нестабильным напряжением. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что может стать достаточной мерой для завершения работы и безопасного завершения всех процессов на подключенных устройствах. В устройстве используется свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая надежность и длительный срок службы. Этот источник бесперебойного питания APC станет надежным выбором для тех, кто хочет обеспечить защиту своего оборудования от перебоев питания и неожиданных отключений электросети.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания APC представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов и перебоев электропитания. Данная модель ИБП выполнена в форм-факторе Tower и обладает весом 7,5 кг, что делает ее подходящей для использования как в офисных, так и в домашних условиях. ИБП обеспечивает мощность до 1200 ВА (активная мощность 650 Вт), что позволяет поддерживать работу оборудования даже в случае внезапного отключения электроэнергии. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует минимальные перебои в работе подключенных устройств. Устройство построено на линейно-интерактивной топологии, что помогает стабилизировать напряжение и защитить оборудование от скачков сети. Поддержка модифицированной синусоиды и однофазное подключение обеспечивают широкую совместимость с различными типами техники. ИБП APC также оборудован защитой телефонной линии, что важно для офисного использования, где требуется стабильная связь. Диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В позволяет использовать устройство в сетях с нестабильным напряжением. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что может стать достаточной мерой для завершения работы и безопасного завершения всех процессов на подключенных устройствах. В устройстве используется свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая надежность и длительный срок службы. Этот источник бесперебойного питания APC станет надежным выбором для тех, кто хочет обеспечить защиту своего оборудования от перебоев питания и неожиданных отключений электросети.
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