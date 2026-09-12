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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный

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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Топология
интерактивный
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
750
Время работы при полной нагрузке
15.9 мин
Тип розеток
IEC-320-C14
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702425
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Китай
Топология
интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
750
Тип формы напряжения
синусоида
Время переключения на батарею, мс
6 мс
Время работы при полной нагрузке
15.9 мин
Мин. входное напряжение, В
151-302 В
Максимальная поглощаемая энергия импульса
540
Тип розеток
IEC-320-C14
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х16х14
Вес, кг.
14.6

Описание товара Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный

Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.



Теги товара: 500 Вт

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Китай
Топология
интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
750
Тип формы напряжения
синусоида
Время переключения на батарею, мс
6 мс
Время работы при полной нагрузке
15.9 мин
Мин. входное напряжение, В
151-302 В
Максимальная поглощаемая энергия импульса
540
Развернуть
Тип розеток
IEC-320-C14
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.


Теги товара: 500 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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