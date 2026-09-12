Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Топология
интерактивный
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
750
Время работы при полной нагрузке
15.9 мин
Тип розеток
IEC-320-C14
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702425
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Китай
Топология
интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
750
Тип формы напряжения
синусоида
Время переключения на батарею, мс
6 мс
Время работы при полной нагрузке
15.9 мин
Мин. входное напряжение, В
151-302 В
Максимальная поглощаемая энергия импульса
540
Тип розеток
IEC-320-C14
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х16х14
Вес, кг.
14.6
Описание товара Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный
Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.
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Теги товара: 500 Вт
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Бренд
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Китай
Топология
интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
750
Тип формы напряжения
синусоида
Время переключения на батарею, мс
6 мс
Время работы при полной нагрузке
15.9 мин
Мин. входное напряжение, В
151-302 В
Максимальная поглощаемая энергия импульса
540
Развернуть
Тип розеток
IEC-320-C14
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 500 Вт
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 500 Вт
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750IC 500Вт 750ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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