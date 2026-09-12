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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный

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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702420
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
151
Макс. входное напряжение, В
302
Максимальная поглощаемая энергия импульса
459
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
432x86x409 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х9
Вес, кг.
21

Описание товара Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежные и эффективные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП весом 21 кг обеспечивает активную мощность в 500 Вт и полную мощность в 750 В·А, что позволяет надежно поддерживать работу ваших устройств даже в случае отключения электроэнергии. Среди ключевых характеристик можно выделить наличие 4 розеток с питанием от батареи, что обеспечивает защиту подключённых устройств от непредвиденных перебоев. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 459 Дж, что эффективно защищает от всплесков напряжения. ИБП APC оснащен линейно-интерактивным механизмом, который стабилизирует напряжение, не прибегая к использованию батареи до тех пор, пока это не станет действительно необходимым. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует практически мгновенную реакцию на отключение электропитания. Устройство поддерживает входное напряжение в диапазоне от 151 В до 302 В и использует надежную свинцово-кислотную батарею. Благодаря универсальному форм-фактору Rack/Tower, ИБП может быть удобно установлен как в стойку, так и в вертикальное положение, что позволяет экономить пространство и адаптироваться к любым условиям эксплуатации. ИБП APC предназначен для использования в однофазных электрических сетях и является идеальным выбором для защиты серверов, компьютерных систем и другого критически важного оборудования в офисных и домашних условиях.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
151
Макс. входное напряжение, В
302
Максимальная поглощаемая энергия импульса
459
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
432x86x409 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежные и эффективные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП весом 21 кг обеспечивает активную мощность в 500 Вт и полную мощность в 750 В·А, что позволяет надежно поддерживать работу ваших устройств даже в случае отключения электроэнергии. Среди ключевых характеристик можно выделить наличие 4 розеток с питанием от батареи, что обеспечивает защиту подключённых устройств от непредвиденных перебоев. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 459 Дж, что эффективно защищает от всплесков напряжения. ИБП APC оснащен линейно-интерактивным механизмом, который стабилизирует напряжение, не прибегая к использованию батареи до тех пор, пока это не станет действительно необходимым. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует практически мгновенную реакцию на отключение электропитания. Устройство поддерживает входное напряжение в диапазоне от 151 В до 302 В и использует надежную свинцово-кислотную батарею. Благодаря универсальному форм-фактору Rack/Tower, ИБП может быть удобно установлен как в стойку, так и в вертикальное положение, что позволяет экономить пространство и адаптироваться к любым условиям эксплуатации. ИБП APC предназначен для использования в однофазных электрических сетях и является идеальным выбором для защиты серверов, компьютерных систем и другого критически важного оборудования в офисных и домашних условиях.
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