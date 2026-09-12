Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750RMI2UC 500Вт 750ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежные и эффективные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП весом 21 кг обеспечивает активную мощность в 500 Вт и полную мощность в 750 В·А, что позволяет надежно поддерживать работу ваших устройств даже в случае отключения электроэнергии. Среди ключевых характеристик можно выделить наличие 4 розеток с питанием от батареи, что обеспечивает защиту подключённых устройств от непредвиденных перебоев. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 459 Дж, что эффективно защищает от всплесков напряжения. ИБП APC оснащен линейно-интерактивным механизмом, который стабилизирует напряжение, не прибегая к использованию батареи до тех пор, пока это не станет действительно необходимым. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует практически мгновенную реакцию на отключение электропитания. Устройство поддерживает входное напряжение в диапазоне от 151 В до 302 В и использует надежную свинцово-кислотную батарею. Благодаря универсальному форм-фактору Rack/Tower, ИБП может быть удобно установлен как в стойку, так и в вертикальное положение, что позволяет экономить пространство и адаптироваться к любым условиям эксплуатации. ИБП APC предназначен для использования в однофазных электрических сетях и является идеальным выбором для защиты серверов, компьютерных систем и другого критически важного оборудования в офисных и домашних условиях.
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