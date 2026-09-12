Top.Mail.Ru
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 1
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 2
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 3
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 4
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 5
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 6
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 7
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 8
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 9
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 10
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 11
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 12
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 1
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 2
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 3
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 4
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 5
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 6
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 7
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 8
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 9
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 10
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 11
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 12
  • Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702418
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х68х54
Вес, кг.
14.5

Описание товара Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов.

С появлением кресла игрового A4Tech Bloody GC-850 вы не испытаете ни единого неудобства или ощущения дискомфорта во время длительного рабочего дня или насыщенного сражения! Высочайшую степень комфорта гарантирует мягкий подголовник, а также 2D-подлокотники, изменяющие положение в различных направлениях. Кроме того, в комплекте вы найдете 2 подушки, одну из которых сможете положить под поясницу, а вторую – под голову.

Отзывы о товаре Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов.




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Описание
С появлением кресла игрового A4Tech Bloody GC-850 вы не испытаете ни единого неудобства или ощущения дискомфорта во время длительного рабочего дня или насыщенного сражения! Высочайшую степень комфорта гарантирует мягкий подголовник, а также 2D-подлокотники, изменяющие положение в различных направлениях. Кроме того, в комплекте вы найдете 2 подушки, одну из которых сможете положить под поясницу, а вторую – под голову.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое A4Tech Bloody GC-850 черный ромбик крестов. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...