Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro
Комплектация
НЕРА-фильтр х 2 шт, боковая щетка х 2 шт., основная щетка, салфетка х 3 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 702374
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690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект аксессуаров
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro
Предметы в комплекте
салфетка, боковая щетка, прямая щетка, фильтр
Тип фильтра
НЕРА-фильтр
Комплектация
НЕРА-фильтр х 2 шт, боковая щетка х 2 шт., основная щетка, салфетка х 3 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х16х5
Вес, г.
300
Описание товара Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58)
Комплект аксессуаров Trouver RAK58 состоит из 8 предметов и предназначен для установки в пылесосы Trouver E20, Trouver E20 Pro. В набор входит боковая и основная комбинированная щетка, НЕРА-фильтр и салфетка для очистки. С ним вы всегда будете иметь под рукой все нужные расходники для обслуживания оборудования. Комплект аксессуаров Trouver RAK58 сделан из материалов, которые длговечны, устойчивы к износу и подходят для регулярного использования.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Комплект аксессуаров
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro
Предметы в комплекте
салфетка, боковая щетка, прямая щетка, фильтр
Тип фильтра
НЕРА-фильтр
Комплектация
НЕРА-фильтр х 2 шт, боковая щетка х 2 шт., основная щетка, салфетка х 3 шт.
Страна производитель
Китай
Комплект аксессуаров Trouver RAK58 состоит из 8 предметов и предназначен для установки в пылесосы Trouver E20, Trouver E20 Pro. В набор входит боковая и основная комбинированная щетка, НЕРА-фильтр и салфетка для очистки. С ним вы всегда будете иметь под рукой все нужные расходники для обслуживания оборудования. Комплект аксессуаров Trouver RAK58 сделан из материалов, которые длговечны, устойчивы к износу и подходят для регулярного использования.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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