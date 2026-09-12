Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
D9 Max Gen 2
Комплектация
1 основная щетка + 2 боковые щетки + 3 фильтрa + 3 насадки для швабры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702367
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект аксессуаров
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
D9 Max Gen 2
Предметы в комплекте
салфетка, боковая щетка, фильтр, роликовая щетка
Комплектация
1 основная щетка + 2 боковые щетки + 3 фильтрa + 3 насадки для швабры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х10х8
Вес, г.
300
Описание товара Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2)
Набор аксессуаров для робота - пылесоса Dreame RAK43 Комплект аксессуаров Dreame Accessories (RAK43) - это набор, который включает в себя все необходимые элементы для обеспечения эффективной и качественной уборки. Используя комплект аксессуаров Dreame Accessories (RAK43), вы сможете обеспечить оптимальную работу вашего пылесоса и поддерживать чистоту в вашем доме на высшем уровне. - 1 основная щетка + 2 боковые щетки + 3 фильтрa + 3 насадки для швабры Подходит для моделей - D9 Max gen2, D9 Max Gen 2 SE
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Комплект аксессуаров
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
D9 Max Gen 2
Предметы в комплекте
салфетка, боковая щетка, фильтр, роликовая щетка
Комплектация
1 основная щетка + 2 боковые щетки + 3 фильтрa + 3 насадки для швабры
Страна производитель
Китай
Набор аксессуаров для робота - пылесоса Dreame RAK43 Комплект аксессуаров Dreame Accessories (RAK43) - это набор, который включает в себя все необходимые элементы для обеспечения эффективной и качественной уборки. Используя комплект аксессуаров Dreame Accessories (RAK43), вы сможете обеспечить оптимальную работу вашего пылесоса и поддерживать чистоту в вашем доме на высшем уровне. - 1 основная щетка + 2 боковые щетки + 3 фильтрa + 3 насадки для швабры Подходит для моделей - D9 Max gen2, D9 Max Gen 2 SE
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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