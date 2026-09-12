Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
программирование графика уборки,поддержка системы умного дома,лазерный сенсор дистанции
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Mail.ru, Умный дом Яндекса
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702359
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
72
Комплектация
Робот-пылесос, Зарядная станция, адаптер питания, 1 боковая щетка, 1 салфетка для влажной уборки, Документация
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
программирование графика уборки,поддержка системы умного дома,лазерный сенсор дистанции
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Mail.ru, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Маруся
Датчики
контактный бампер, лидар, датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Время зарядки, мин
300
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
150
Ширина робота-пылесоса, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х40х15
Вес, кг.
5.05
Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) White
Робот-пылесос Trouver E20 Pro имеет встроенные датчики, которые автоматически распознают перепады высоты и препятствия. HEPA-фильтр очищает воздух от пыли, шерсти, пыльцы. Интегрированный сенсор определяет наличие коврового покрытия для автоматического отключения подачи воды. Энергии аккумулятора достаточно для очистки площади до 135 м?. Управлять роботом-пылесосом Trouver E20 Pro можно через голосовых ассистентов и приложение TROUVER. Пользователи могут задать параметры уборки отдельно для каждой комнаты. При обнаружении ковра устройство автоматически повышает мощность работы.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, белые
Теги товара: с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
72
Комплектация
Робот-пылесос, Зарядная станция, адаптер питания, 1 боковая щетка, 1 салфетка для влажной уборки, Документация
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
программирование графика уборки,поддержка системы умного дома,лазерный сенсор дистанции
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Mail.ru, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Маруся
Датчики
контактный бампер, лидар, датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Развернуть
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Время зарядки, мин
300
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
150
Ширина робота-пылесоса, мм
320
Страна производитель
Китай
Робот-пылесос Trouver E20 Pro имеет встроенные датчики, которые автоматически распознают перепады высоты и препятствия. HEPA-фильтр очищает воздух от пыли, шерсти, пыльцы. Интегрированный сенсор определяет наличие коврового покрытия для автоматического отключения подачи воды. Энергии аккумулятора достаточно для очистки площади до 135 м?. Управлять роботом-пылесосом Trouver E20 Pro можно через голосовых ассистентов и приложение TROUVER. Пользователи могут задать параметры уборки отдельно для каждой комнаты. При обнаружении ковра устройство автоматически повышает мощность работы.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, белые
Теги товара: с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, белые
Теги товара: с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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