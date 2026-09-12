Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black
Робот-пылесос Trouver E20 Pro в черном корпусе способен преодолевать препятствия высотой до 1.8 см. Мощности всасывания 5000 Па достаточно для сбора мелкого и среднего мусора, очистки твердых напольных покрытий и мягких ковров. Благодаря округлой форме поворотным прорезиненным колесикам робот-пылесос легко маневрирует по помещению, собирая пыль и грязь в контейнер объемом 0,33 л. Боковые щетки вычищают труднодоступные места: плинтуса, углы, пространство вокруг ножек мебели и т.д. Робот-пылесос Trouver E20 Pro можно подключать к системам умного дома. Управлять моделью можно через приложение Dreamehome и с помощью голосовых помощников Алиса или Маруся. Робот-пылесос оснащен функцией автоматического поиска док-станции. Можно задать уборку по расписанию. Навигационная система LiDAR строит карту помещения, оптимизируя маршрут и повышая производительность пылесоса. Trouver E20 Pro оборудован HEPA-фильтром, который задерживает мельчайшие частицы пыли, пыльцу и другие аллергены. Одного заряда батареи хватает на 150 минут непрерывной работы. Trouver E20 Pro оснащен функцией влажной уборки.
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