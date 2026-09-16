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Дмитрий Хворостовский - Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова (Blue) (4680068801694) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Дмитрий Хворостовский - Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова (Blue) (4680068801694) виниловая пластинка

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Дмитрий Хворостовский - Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова (Blue) (4680068801694) виниловая пластинка - фото 1
Дмитрий Хворостовский - Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова (Blue) (4680068801694) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Дмитрий Хворостовский - Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова (Blue) (4680068801694) виниловая пластинка - фото 1
  • Дмитрий Хворостовский - Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова (Blue) (4680068801694) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702337
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дмитрий Хворостовский - Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова (Blue) (4680068801694) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Растворил я окно, Серенада Дон Жуана, Не пой, красавица, при мне, , только тот, кто знал, Вчера мы встретились, В молчании ночи тайной, Все отнял у меня, О, если б ты могла, Средь шумного бала, Хотел бы в единое слово, То было раннею весною, День ли царит, Мы сидели с тобой, Дитя! Как цветок ты прекрасна, Весенние воды
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х30х2
Вес, г.
200

Описание товара Дмитрий Хворостовский - Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова (Blue) (4680068801694) виниловая пластинка

Дмитрий Хворостовский - Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова (Blue) (4680068801694) виниловая пластинка



Теги товара: Rock Opera, Цветной винил

Отзывы о товаре Дмитрий Хворостовский - Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова (Blue) (4680068801694) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дмитрий Хворостовский
Альбом (сингл)
Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Растворил я окно, Серенада Дон Жуана, Не пой, красавица, при мне, , только тот, кто знал, Вчера мы встретились, В молчании ночи тайной, Все отнял у меня, О, если б ты могла, Средь шумного бала, Хотел бы в единое слово, То было раннею весною, День ли царит, Мы сидели с тобой, Дитя! Как цветок ты прекрасна, Весенние воды
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Дмитрий Хворостовский - Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова (Blue) (4680068801694) виниловая пластинка


Теги товара: Rock Opera, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Дмитрий Хворостовский - Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова (Blue) (4680068801694) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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