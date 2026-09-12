Умные часы Apple Watch Series 10 46мм (MWWR3LW/A) Black
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Характеристики
Описание товара Умные часы Apple Watch Series 10 46мм (MWWR3LW/A) Black
Смарт-часы Apple Watch Series 10 выполнены в алюминиевом корпусе с защитой от пыли IP6X и водонепроницаемостью 5 Бар. Ремешок из приятного на ощупь фторэластомера обеспечивает комфортное ношение устройства. В смарт-часах установлен квадратный дисплей диагональю 1.77 дюйма. Технология OLED гарантирует контрастную яркую картинку с натуральными оттенками. Смарт-часы Apple Watch Series 10 работают под управлением watchOS 11. Двухчастотный модуль навигации GPS точно определяет местоположение и выстраивает маршруты. Для контроля состояния здоровья и самочувствия реализованы функции измерения пульса и ЭКГ, мониторинг уровня кислорода в крови, определение продолжительности и качества сна. Время автономной работы устройства в активном режиме составляет 18 часов. До 80% энергоресурс аккумулятора восстанавливается за 30 минут.
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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