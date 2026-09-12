Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702224
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
4
Комплектация
машинка, масло для смазки, щеточка для очистки
Максимальная длина стрижки
12
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Способ регулировки длины
смена насадок
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
нет
Тип элементов питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х7
Вес, г.
800
Описание товара Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт)
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 позволяет использовать разные варианты длины от 3 мм до 1.2 см. Регулярная смазка лезвий помогает сохранять остроту заточки в течение длительного времени. Устройство идет в комплекте с четырьмя насадками, маслом и щеточкой для чистки.
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Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
4
Комплектация
машинка, масло для смазки, щеточка для очистки
Максимальная длина стрижки
12
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети
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Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Способ регулировки длины
смена насадок
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
нет
Тип элементов питания
от сети
Страна производитель
Китай
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 позволяет использовать разные варианты длины от 3 мм до 1.2 см. Регулярная смазка лезвий помогает сохранять остроту заточки в течение длительного времени. Устройство идет в комплекте с четырьмя насадками, маслом и щеточкой для чистки.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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