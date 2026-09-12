Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702178
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6 стандартных поддонов,3 поддона для пастилы, 3 поддона для сушения трав
Максимальная загрузка
12
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
400
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
12 поддонов в комплекте, Touch управление, таймер
Цвет
синий
Нагревательный элемент
конвекционный
Размеры в упаковке, см
41х37х31
Вес, кг.
4.58
Описание товара Сушка для фруктов и овощей Starwind SFD9534 12под. 400Вт синий
Сушилка для овощей и фруктов StarWind – это идеальное решение для любителей здорового питания и заготовок на зиму. Эта модель обладает значительной максимальной загрузкой до 12 кг, что позволяет одновременно обрабатывать большие объемы продуктов. Корпус устройства выполнен из прочного и легкого пластика, а стильный синий цвет добавляет свежести и яркости в интерьер вашей кухни.
Мощность сушилки составляет 400 Вт, что обеспечивает эффективную и быструю сушку благодаря конвекционному нагревательному элементу. Диапазон температур от 35 °C до 70 °C позволяет подобрать оптимальный режим для различных типов продуктов, будь то тонкие травы или плотные кусочки мяса.
Сушилка оснащена 12 поддонами, что позволяет удобно разместить продукты и равномерно их высушить. Функция регулировки температуры сушки предоставляет свободу выбора оптимальных условий для каждой партии продуктов, сохраняя максимум полезных веществ и вкусовых качеств.
Бренд StarWind славится своим качеством и надежностью, и эта модель не является исключением. Наслаждайтесь простотой в использовании и долговечностью сушилки, которая станет незаменимым помощником в вашем доме.
6 стандартных поддонов,3 поддона для пастилы, 3 поддона для сушения трав
Максимальная загрузка
12
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
400
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
12 поддонов в комплекте, Touch управление, таймер
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Цвет
синий
Нагревательный элемент
конвекционный
Описание
Сушилка для овощей и фруктов StarWind – это идеальное решение для любителей здорового питания и заготовок на зиму. Эта модель обладает значительной максимальной загрузкой до 12 кг, что позволяет одновременно обрабатывать большие объемы продуктов. Корпус устройства выполнен из прочного и легкого пластика, а стильный синий цвет добавляет свежести и яркости в интерьер вашей кухни.
Мощность сушилки составляет 400 Вт, что обеспечивает эффективную и быструю сушку благодаря конвекционному нагревательному элементу. Диапазон температур от 35 °C до 70 °C позволяет подобрать оптимальный режим для различных типов продуктов, будь то тонкие травы или плотные кусочки мяса.
Сушилка оснащена 12 поддонами, что позволяет удобно разместить продукты и равномерно их высушить. Функция регулировки температуры сушки предоставляет свободу выбора оптимальных условий для каждой партии продуктов, сохраняя максимум полезных веществ и вкусовых качеств.
Бренд StarWind славится своим качеством и надежностью, и эта модель не является исключением. Наслаждайтесь простотой в использовании и долговечностью сушилки, которая станет незаменимым помощником в вашем доме.
Сушка для фруктов и овощей Starwind SFD9534 12под. 400Вт синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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