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Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный

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Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 1
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 2
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 3
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 4
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 5
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 6
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 7
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 8
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 9
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 10
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 11
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 12
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 13
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 14
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 15
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
30
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
1.2
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 1
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 2
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 3
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 4
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 5
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 6
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 7
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 8
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 9
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 10
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 11
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 12
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 13
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 14
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 15
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702177
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
30
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1.2
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, документация
Габариты (ШхВхГ)
190х190х170 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х17
Вес, г.
883

Описание товара Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный

Соковыжималка Starwind SJ 1241 для цитрусовых порадует хозяина и членов его семьи свежевыжатым соком, который создается за считанные секунды. Устройство справится не только с фруктами, но и с овощами, зеленью. Пользоваться кухонной утварью весьма просто и удобно, а привлекательный внешний вид (соотношение белого и оранжевого) обеспечит хорошим настроением. Мощность соковыжималки составляет порядка 30 Вт, а объем предусмотренного в конструкции резервуара равен 1,2 литра. После загрузки нужного количества продукта отжим начинается моментально. Весь жмых располагается отдельно от сока.

Отзывы о товаре Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
30
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1.2
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, документация
Габариты (ШхВхГ)
190х190х170 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка Starwind SJ 1241 для цитрусовых порадует хозяина и членов его семьи свежевыжатым соком, который создается за считанные секунды. Устройство справится не только с фруктами, но и с овощами, зеленью. Пользоваться кухонной утварью весьма просто и удобно, а привлекательный внешний вид (соотношение белого и оранжевого) обеспечит хорошим настроением. Мощность соковыжималки составляет порядка 30 Вт, а объем предусмотренного в конструкции резервуара равен 1,2 литра. После загрузки нужного количества продукта отжим начинается моментально. Весь жмых располагается отдельно от сока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1241 30Вт рез.сок.:1200мл. белый/прозрачный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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