Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
500
Цвет
зеленый
Объем емкости для сока, л
0.4
Количество скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702172
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Описание товара Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый
Соковыжималка #StarWind — компактная модель для приготовления свежего сока дома. При весе 2,6 кг она удобна для повседневного использования и не займёт много места. Мощность 500 Вт и скорость вращения шнека до 20 000 об/мин помогают быстро справляться с обработкой продуктов.
Центробежный тип, система прямой подачи сока и ёмкость объёмом 0,4 л делают процесс удобным: сок сразу направляется в контейнер. Две скорости позволяют подобрать подходящий режим, а импульсная функция пригодится для кратковременного усиления работы. Механическое управление отличается простотой, шнур длиной 1,2 м обеспечивает свободу размещения, а зелёный пластиковый корпус добавляет яркий акцент кухонному интерьеру.
Соковыжималка #StarWind — компактная модель для приготовления свежего сока дома. При весе 2,6 кг она удобна для повседневного использования и не займёт много места. Мощность 500 Вт и скорость вращения шнека до 20 000 об/мин помогают быстро справляться с обработкой продуктов.
Центробежный тип, система прямой подачи сока и ёмкость объёмом 0,4 л делают процесс удобным: сок сразу направляется в контейнер. Две скорости позволяют подобрать подходящий режим, а импульсная функция пригодится для кратковременного усиления работы. Механическое управление отличается простотой, шнур длиной 1,2 м обеспечивает свободу размещения, а зелёный пластиковый корпус добавляет яркий акцент кухонному интерьеру.
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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