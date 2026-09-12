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Характеристики
Тип товара
Очки виртуальной реальности
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701584
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Описание товара Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01)
Meta Quest 3 — это рывок в виртуальную и смешанную реальность! Высокое разрешение 2064?2209 на каждый глаз, частота обновления до 120 Гц и угол обзора 110° обеспечивают потрясающее погружение. Новый процессор Snapdragon XR2 Gen 2 и 8 ГБ ОЗУ дарят невероятную детализацию и быстрый отклик. Лёгкий и компактный дизайн делает устройство удобным даже для длительных сессий, а контроллеры Touch Plus открывают максимум свободы. Преобразите игры, обучение и творчество с Meta Quest 3 — передовые технологии для максимальных впечатлений. *Система виртуальной реальности Meta Quest 3 является продуктом Meta – организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.
Meta Quest 3 — это рывок в виртуальную и смешанную реальность! Высокое разрешение 2064?2209 на каждый глаз, частота обновления до 120 Гц и угол обзора 110° обеспечивают потрясающее погружение. Новый процессор Snapdragon XR2 Gen 2 и 8 ГБ ОЗУ дарят невероятную детализацию и быстрый отклик. Лёгкий и компактный дизайн делает устройство удобным даже для длительных сессий, а контроллеры Touch Plus открывают максимум свободы. Преобразите игры, обучение и творчество с Meta Quest 3 — передовые технологии для максимальных впечатлений. *Система виртуальной реальности Meta Quest 3 является продуктом Meta – организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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