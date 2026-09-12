Top.Mail.Ru
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 19
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 20
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 21
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 22
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 23
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 24
Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A26
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1380
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 19
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 20
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 21
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 22
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 23
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 24
  • Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701567
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A26
Цвет
белый
Материал корпуса
стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1380
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+2
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х3
Вес, г.
310

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White

Samsung Galaxy A26 — тонкий, элегантный и прочный телефон. Смартфон ??оснащен 6.7-дюймовым дисплеем Super AMOLED FHD+, обеспечивающим невероятный пользовательский опыт. Он устойчив к воде и пыли, не боится падений и оснащен 6-летними обновлениями системы безопасности и операционной системы, что делает его надежным и долговечным телефоном. Это настоящий повседневный помощник с аккумулятором емкостью 5000 мАч и функцией быстрой зарядки.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A26
Цвет
белый
Материал корпуса
стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1380
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+2
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung Galaxy A26 — тонкий, элегантный и прочный телефон. Смартфон ??оснащен 6.7-дюймовым дисплеем Super AMOLED FHD+, обеспечивающим невероятный пользовательский опыт. Он устойчив к воде и пыли, не боится падений и оснащен 6-летними обновлениями системы безопасности и операционной системы, что делает его надежным и долговечным телефоном. Это настоящий повседневный помощник с аккумулятором емкостью 5000 мАч и функцией быстрой зарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb (SM-A266BZWHCAU) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...