Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey
Смартфон Samsung — это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и надежность. Основные характеристики этого устройства включают мощный 8-ядерный процессор, который обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. Смартфон оборудован большим 6,7-дюймовым экраном, который идеально подходит для просмотра видео, игр и серфинга в интернете. Устройство оснащено тремя основными камерами, что позволяет делать четкие и яркие снимки в любых условиях. Благодаря встроенной памяти объемом 128 Гб, у вас всегда будет достаточно места для хранения фотографий, видео и приложений. Смартфон поддерживает новейший стандарт Bluetooth 5.3, что гарантирует быстрое и стабильное подключение к другим устройствам. Наличие влагозащиты корпуса согласно классу IP67 позволяет не беспокоиться о попадании воды или пыли. Батарея емкостью 5000 мА·ч обеспечивает длительное время работы, поэтому вы можете пользоваться устройством в течение всего дня без подзарядки. Доступность двух SIM-карт добавляет гибкости в управлении личной и рабочей связью. Корпус смартфона выполнен из высококачественного алюминия и пластика, что обеспечивает его долговечность и стильный внешний вид. Встроенные навигационные системы, такие как GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS, обеспечивают точное определение местоположения в различных условиях. Смартфон Samsung — это превосходный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и современные технологии.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С NFC, С eSIM, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
-
В наличииЦена 32 550 руб.8138 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 32 550 руб.8138 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Silver
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
-
В наличииЦена 34 920 руб.8730 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Silver
-
В наличииЦена 34 920 руб.8730 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Gold
-
В наличииЦена 36 270 руб.9068 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green
-
В наличииЦена 36 270 руб.9068 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White
-
В наличииЦена 38 090 руб. 49 790 руб.9523 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С NFC, С eSIM, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey