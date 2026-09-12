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Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey

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Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1580
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701540
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 + 12 + 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х4
Вес, г.
310

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey

Смартфон Samsung — это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и надежность. Основные характеристики этого устройства включают мощный 8-ядерный процессор, который обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. Смартфон оборудован большим 6,7-дюймовым экраном, который идеально подходит для просмотра видео, игр и серфинга в интернете. Устройство оснащено тремя основными камерами, что позволяет делать четкие и яркие снимки в любых условиях. Благодаря встроенной памяти объемом 128 Гб, у вас всегда будет достаточно места для хранения фотографий, видео и приложений. Смартфон поддерживает новейший стандарт Bluetooth 5.3, что гарантирует быстрое и стабильное подключение к другим устройствам. Наличие влагозащиты корпуса согласно классу IP67 позволяет не беспокоиться о попадании воды или пыли. Батарея емкостью 5000 мА·ч обеспечивает длительное время работы, поэтому вы можете пользоваться устройством в течение всего дня без подзарядки. Доступность двух SIM-карт добавляет гибкости в управлении личной и рабочей связью. Корпус смартфона выполнен из высококачественного алюминия и пластика, что обеспечивает его долговечность и стильный внешний вид. Встроенные навигационные системы, такие как GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS, обеспечивают точное определение местоположения в различных условиях. Смартфон Samsung — это превосходный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и современные технологии.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZAACAU) Grey




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 + 12 + 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Samsung — это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и надежность. Основные характеристики этого устройства включают мощный 8-ядерный процессор, который обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. Смартфон оборудован большим 6,7-дюймовым экраном, который идеально подходит для просмотра видео, игр и серфинга в интернете. Устройство оснащено тремя основными камерами, что позволяет делать четкие и яркие снимки в любых условиях. Благодаря встроенной памяти объемом 128 Гб, у вас всегда будет достаточно места для хранения фотографий, видео и приложений. Смартфон поддерживает новейший стандарт Bluetooth 5.3, что гарантирует быстрое и стабильное подключение к другим устройствам. Наличие влагозащиты корпуса согласно классу IP67 позволяет не беспокоиться о попадании воды или пыли. Батарея емкостью 5000 мА·ч обеспечивает длительное время работы, поэтому вы можете пользоваться устройством в течение всего дня без подзарядки. Доступность двух SIM-карт добавляет гибкости в управлении личной и рабочей связью. Корпус смартфона выполнен из высококачественного алюминия и пластика, что обеспечивает его долговечность и стильный внешний вид. Встроенные навигационные системы, такие как GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS, обеспечивают точное определение местоположения в различных условиях. Смартфон Samsung — это превосходный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и современные технологии.
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Отзывы


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