Top.Mail.Ru
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701522
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+5
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey

Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb - современный средний класс с 6.7" Super AMOLED 120 Гц, чипсетом Snapdragon 6 Gen 3 и 8/128 ГБ памяти. Батарея 5000 мА·ч с 45-Вт зарядкой обеспечивает хороший баланс между автономностью и скоростью подзарядки.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто ищет "универсальный" смартфон Samsung с актуальным 5G, плавным экраном и долгой поддержкой One UI. Производительности хватит для повседневной работы, многозадачности и большинства современных игр на комфортных настройках.

Камеры и мультимедиа

Тройной блок камер: 50 Мп (с OIS) + 8 Мп "ширик" + 5 Мп макро - покрывает основные сюжеты от пейзажей до крупного плана. 12-Мп фронтальная камера с 4K-видео и стереодинамики делают устройство удобным для селфи, видеозвонков и просмотра контента.

Связь, защита и удобство

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, имеет защиту IP67 и стекло Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади. Сканер под экраном, актуальная One UI и длительная программа обновлений упрощают повседневное использование и повышают срок службы устройства.

Важные нюансы перед покупкой

У Galaxy A36 нет слота для карт памяти, поэтому объём 128 ГБ стоит оценить с учётом фото, видео и игр; при необходимости лучше рассматривать конфигурации на 256 ГБ. Смартфон уже "из коробки" идёт с Android 15 и обещанной поддержкой до шести крупных обновлений, так что это хорошая основа, если нужен аппарат "надолго".

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+5
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb - современный средний класс с 6.7" Super AMOLED 120 Гц, чипсетом Snapdragon 6 Gen 3 и 8/128 ГБ памяти. Батарея 5000 мА·ч с 45-Вт зарядкой обеспечивает хороший баланс между автономностью и скоростью подзарядки.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто ищет "универсальный" смартфон Samsung с актуальным 5G, плавным экраном и долгой поддержкой One UI. Производительности хватит для повседневной работы, многозадачности и большинства современных игр на комфортных настройках.

Камеры и мультимедиа

Тройной блок камер: 50 Мп (с OIS) + 8 Мп "ширик" + 5 Мп макро - покрывает основные сюжеты от пейзажей до крупного плана. 12-Мп фронтальная камера с 4K-видео и стереодинамики делают устройство удобным для селфи, видеозвонков и просмотра контента.

Связь, защита и удобство

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, имеет защиту IP67 и стекло Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади. Сканер под экраном, актуальная One UI и длительная программа обновлений упрощают повседневное использование и повышают срок службы устройства.

Важные нюансы перед покупкой

У Galaxy A36 нет слота для карт памяти, поэтому объём 128 ГБ стоит оценить с учётом фото, видео и игр; при необходимости лучше рассматривать конфигурации на 256 ГБ. Смартфон уже "из коробки" идёт с Android 15 и обещанной поддержкой до шести крупных обновлений, так что это хорошая основа, если нужен аппарат "надолго".

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...