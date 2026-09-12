Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366EZADCAU) Grey
Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb - современный средний класс с 6.7" Super AMOLED 120 Гц, чипсетом Snapdragon 6 Gen 3 и 8/128 ГБ памяти. Батарея 5000 мА·ч с 45-Вт зарядкой обеспечивает хороший баланс между автономностью и скоростью подзарядки.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто ищет "универсальный" смартфон Samsung с актуальным 5G, плавным экраном и долгой поддержкой One UI. Производительности хватит для повседневной работы, многозадачности и большинства современных игр на комфортных настройках.
Камеры и мультимедиа
Тройной блок камер: 50 Мп (с OIS) + 8 Мп "ширик" + 5 Мп макро - покрывает основные сюжеты от пейзажей до крупного плана. 12-Мп фронтальная камера с 4K-видео и стереодинамики делают устройство удобным для селфи, видеозвонков и просмотра контента.
Связь, защита и удобство
Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, имеет защиту IP67 и стекло Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади. Сканер под экраном, актуальная One UI и длительная программа обновлений упрощают повседневное использование и повышают срок службы устройства.
Важные нюансы перед покупкой
У Galaxy A36 нет слота для карт памяти, поэтому объём 128 ГБ стоит оценить с учётом фото, видео и игр; при необходимости лучше рассматривать конфигурации на 256 ГБ. Смартфон уже "из коробки" идёт с Android 15 и обещанной поддержкой до шести крупных обновлений, так что это хорошая основа, если нужен аппарат "надолго".
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Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb - современный средний класс с 6.7" Super AMOLED 120 Гц, чипсетом Snapdragon 6 Gen 3 и 8/128 ГБ памяти. Батарея 5000 мА·ч с 45-Вт зарядкой обеспечивает хороший баланс между автономностью и скоростью подзарядки.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто ищет "универсальный" смартфон Samsung с актуальным 5G, плавным экраном и долгой поддержкой One UI. Производительности хватит для повседневной работы, многозадачности и большинства современных игр на комфортных настройках.
Камеры и мультимедиа
Тройной блок камер: 50 Мп (с OIS) + 8 Мп "ширик" + 5 Мп макро - покрывает основные сюжеты от пейзажей до крупного плана. 12-Мп фронтальная камера с 4K-видео и стереодинамики делают устройство удобным для селфи, видеозвонков и просмотра контента.
Связь, защита и удобство
Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, имеет защиту IP67 и стекло Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади. Сканер под экраном, актуальная One UI и длительная программа обновлений упрощают повседневное использование и повышают срок службы устройства.
Важные нюансы перед покупкой
У Galaxy A36 нет слота для карт памяти, поэтому объём 128 ГБ стоит оценить с учётом фото, видео и игр; при необходимости лучше рассматривать конфигурации на 256 ГБ. Смартфон уже "из коробки" идёт с Android 15 и обещанной поддержкой до шести крупных обновлений, так что это хорошая основа, если нужен аппарат "надолго".
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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