Карманная отвёртка с набором бит HOTO Pocket PrecisionScrewdriver SE (красный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал рукоятки
алюминий
Магнитный наконечник
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701490
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Длина отвертки
11.7 см
Количество отверток/насадок в комплекте
5
Материал насадки
сталь s2
Размер крестообразного наконечника
ph0, ph00, ph1
Материал рукоятки
алюминий
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х3х2
Вес, г.
30
Описание товара Карманная отвёртка с набором бит HOTO Pocket PrecisionScrewdriver SE (красный)
карманная отвёртка hoto pocket precision screwdriver se представляет собой компактный инструмент, изготовленный из алюминия и оснащённый набором из пяти насадок, включая крестовые и плоскую. Отвёртка имеет антикоррозийное покрытие и скрытое магнитное хранение бит. Она также включает в себя пишущую насадку, что делает её универсальным инструментом для повседневного использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитОтвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx +...
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитНабор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитОтвертка ударно-поворотная Matrix 11561, 1/2" + биты, 6 пред., P...
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитНабор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитОтвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В,...
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитНабор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к руко...
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитОтвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + T...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитОтвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитНабор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686)
-
В наличииЦена 1 240 руб.310 руб. в СплитОтвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL +...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитОтвертка с набором бит Kraftool 26142-H32
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитОтвертка реверсивная с битами 6шт. KRAFTOOL EXTREM Kompakt (2587...
Бренд
Тип товара
Длина отвертки
11.7 см
Количество отверток/насадок в комплекте
5
Материал насадки
сталь s2
Размер крестообразного наконечника
ph0, ph00, ph1
Материал рукоятки
алюминий
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
карманная отвёртка hoto pocket precision screwdriver se представляет собой компактный инструмент, изготовленный из алюминия и оснащённый набором из пяти насадок, включая крестовые и плоскую. Отвёртка имеет антикоррозийное покрытие и скрытое магнитное хранение бит. Она также включает в себя пишущую насадку, что делает её универсальным инструментом для повседневного использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Карманная отвёртка с набором бит HOTO Pocket PrecisionScrewdriver SE (красный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карманная отвёртка с набором бит HOTO Pocket PrecisionScrewdriver SE (красный)