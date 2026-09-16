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Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 701411
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Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние, 701411

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Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 1
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 2
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 3
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 4
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 5
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 6
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
витринный образец, небольшие потертости
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
0.45 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 1
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 2
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 3
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 4
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 5
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 6
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
10 940 руб.  26 040 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701411
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние
10 940 руб. -58%
26 040 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
витринный образец, небольшие потертости
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
0.45 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
док-станция, документация, кабель питания
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa
Датчики
датчик перепада высоты, ультразвуковой датчик
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х15
Вес, кг.
7

Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние

Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White уцененный
Внешний вид: хорошее состояние.
Комплектность: пылесос, база, сетевой шнур, 2 валика, упаковка
Спецификация:

  • Тип уборки: влажный, сухой
  • Мощность: потребляемая 55 Вт, всасывания 55 Вт, 6000 Па
  • Пылесборник: контейнер для пыли
  • Аккумулятор: Li-Ion, 5200 мAч, зарядка: док-станция
Причина уценки: витринный образец, небольшие потертости

Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
витринный образец, небольшие потертости
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
0.45 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
док-станция, документация, кабель питания
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa
Датчики
датчик перепада высоты, ультразвуковой датчик
Развернуть
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White уцененный
Внешний вид: хорошее состояние.
Комплектность: пылесос, база, сетевой шнур, 2 валика, упаковка
Спецификация:
  • Тип уборки: влажный, сухой
  • Мощность: потребляемая 55 Вт, всасывания 55 Вт, 6000 Па
  • Пылесборник: контейнер для пыли
  • Аккумулятор: Li-Ion, 5200 мAч, зарядка: док-станция
Причина уценки: витринный образец, небольшие потертости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8159EU) White хорошее состояние – стоимость товара 10940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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