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Ноутбук Apple MacBook Pro 14" Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro 14" Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A

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Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
176 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701399
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х7
Вес, кг.
3.19

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14" Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A

Для кого и под какие задачи

MacBook Pro 14" с процессором M4 станет идеальным выбором для профессионалов в области дизайна, разработки, видеомонтажа и других креативных задач. Благодаря мощному чипу Apple Silicon и оптимизированной macOS, ноутбук обеспечивает впечатляющую производительность в Adobe Creative Suite, Final Cut Pro, Logic Pro и других профессиональных приложениях. Устройство отлично подходит для работы с фото и видео, создания музыки, программирования и ресурсоемких задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Новый чип M4 с 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU обеспечивает существенный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Интегрированная графика способна справляться с рендерингом 4K-видео, обработкой RAW-фотографий и работой в профессиональных 3D-редакторах. Unified Memory архитектура и оптимизированная система позволяют эффективно работать с десятками вкладок браузера, несколькими виртуальными машинами и тяжелыми проектами без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей предлагает исключительное качество изображения с высокой яркостью, расширенным цветовым охватом P3 и технологией ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Разрешение экрана обеспечивает идеальную четкость текста и изображений, а точная цветопередача делает его отличным инструментом для работы с цветом. Технология True Tone автоматически адаптирует цветовую температуру под окружающее освещение.

Память, накопители и расширение

Конфигурация включает 16 ГБ unified memory, которая благодаря тесной интеграции с процессором работает значительно эффективнее классической оперативной памяти. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также быстрый доступ к файлам. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, оптимизированная архитектура Apple Silicon позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный алюминиевый корпус отличается высокой прочностью при толщине всего 15.5 мм и весе 1.6 кг. Усовершенствованная система охлаждения эффективно отводит тепло даже при максимальной нагрузке, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности чипа M4 и емкой батарее, ноутбук способен работать до 18 часов при просмотре видео и до 12 часов при активной работе с профессиональными приложениями.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Качественная 1080p FaceTime HD камера, шестиполосная акустическая система с поддержкой пространственного звука, клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и увеличенный Force Touch трекпад дополняют премиальный пользовательский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что 512 ГБ накопителя может потребовать тщательного управления пространством при работе с большими медиафайлами. Отсутствие возможности апгрейда требует правильного выбора конфигурации на старте. Несмотря на компактность, вес в 1.6 кг может показаться существенным при ежедневной переноске. Рекомендуется тем, кто ценит премиальное качество сборки, высокую производительность и готов инвестировать в профессиональный инструмент для долгосрочного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 14" Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Развернуть
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Pro 14" с процессором M4 станет идеальным выбором для профессионалов в области дизайна, разработки, видеомонтажа и других креативных задач. Благодаря мощному чипу Apple Silicon и оптимизированной macOS, ноутбук обеспечивает впечатляющую производительность в Adobe Creative Suite, Final Cut Pro, Logic Pro и других профессиональных приложениях. Устройство отлично подходит для работы с фото и видео, создания музыки, программирования и ресурсоемких задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Новый чип M4 с 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU обеспечивает существенный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Интегрированная графика способна справляться с рендерингом 4K-видео, обработкой RAW-фотографий и работой в профессиональных 3D-редакторах. Unified Memory архитектура и оптимизированная система позволяют эффективно работать с десятками вкладок браузера, несколькими виртуальными машинами и тяжелыми проектами без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей предлагает исключительное качество изображения с высокой яркостью, расширенным цветовым охватом P3 и технологией ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Разрешение экрана обеспечивает идеальную четкость текста и изображений, а точная цветопередача делает его отличным инструментом для работы с цветом. Технология True Tone автоматически адаптирует цветовую температуру под окружающее освещение.

Память, накопители и расширение

Конфигурация включает 16 ГБ unified memory, которая благодаря тесной интеграции с процессором работает значительно эффективнее классической оперативной памяти. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также быстрый доступ к файлам. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, оптимизированная архитектура Apple Silicon позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный алюминиевый корпус отличается высокой прочностью при толщине всего 15.5 мм и весе 1.6 кг. Усовершенствованная система охлаждения эффективно отводит тепло даже при максимальной нагрузке, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности чипа M4 и емкой батарее, ноутбук способен работать до 18 часов при просмотре видео и до 12 часов при активной работе с профессиональными приложениями.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Качественная 1080p FaceTime HD камера, шестиполосная акустическая система с поддержкой пространственного звука, клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и увеличенный Force Touch трекпад дополняют премиальный пользовательский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что 512 ГБ накопителя может потребовать тщательного управления пространством при работе с большими медиафайлами. Отсутствие возможности апгрейда требует правильного выбора конфигурации на старте. Несмотря на компактность, вес в 1.6 кг может показаться существенным при ежедневной переноске. Рекомендуется тем, кто ценит премиальное качество сборки, высокую производительность и готов инвестировать в профессиональный инструмент для долгосрочного использования.

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Ноутбук Apple MacBook Pro 14" Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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