Ноутбук Apple MacBook Pro 14" Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14" Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A
Для кого и под какие задачи
MacBook Pro 14" с процессором M4 станет идеальным выбором для профессионалов в области дизайна, разработки, видеомонтажа и других креативных задач. Благодаря мощному чипу Apple Silicon и оптимизированной macOS, ноутбук обеспечивает впечатляющую производительность в Adobe Creative Suite, Final Cut Pro, Logic Pro и других профессиональных приложениях. Устройство отлично подходит для работы с фото и видео, создания музыки, программирования и ресурсоемких задач.
Процессор, видеокарта и производительность
Новый чип M4 с 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU обеспечивает существенный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Интегрированная графика способна справляться с рендерингом 4K-видео, обработкой RAW-фотографий и работой в профессиональных 3D-редакторах. Unified Memory архитектура и оптимизированная система позволяют эффективно работать с десятками вкладок браузера, несколькими виртуальными машинами и тяжелыми проектами без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей предлагает исключительное качество изображения с высокой яркостью, расширенным цветовым охватом P3 и технологией ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Разрешение экрана обеспечивает идеальную четкость текста и изображений, а точная цветопередача делает его отличным инструментом для работы с цветом. Технология True Tone автоматически адаптирует цветовую температуру под окружающее освещение.
Память, накопители и расширение
Конфигурация включает 16 ГБ unified memory, которая благодаря тесной интеграции с процессором работает значительно эффективнее классической оперативной памяти. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также быстрый доступ к файлам. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, оптимизированная архитектура Apple Silicon позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный алюминиевый корпус отличается высокой прочностью при толщине всего 15.5 мм и весе 1.6 кг. Усовершенствованная система охлаждения эффективно отводит тепло даже при максимальной нагрузке, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности чипа M4 и емкой батарее, ноутбук способен работать до 18 часов при просмотре видео и до 12 часов при активной работе с профессиональными приложениями.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Качественная 1080p FaceTime HD камера, шестиполосная акустическая система с поддержкой пространственного звука, клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и увеличенный Force Touch трекпад дополняют премиальный пользовательский опыт.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что 512 ГБ накопителя может потребовать тщательного управления пространством при работе с большими медиафайлами. Отсутствие возможности апгрейда требует правильного выбора конфигурации на старте. Несмотря на компактность, вес в 1.6 кг может показаться существенным при ежедневной переноске. Рекомендуется тем, кто ценит премиальное качество сборки, высокую производительность и готов инвестировать в профессиональный инструмент для долгосрочного использования.
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Для кого и под какие задачи
MacBook Pro 14" с процессором M4 станет идеальным выбором для профессионалов в области дизайна, разработки, видеомонтажа и других креативных задач. Благодаря мощному чипу Apple Silicon и оптимизированной macOS, ноутбук обеспечивает впечатляющую производительность в Adobe Creative Suite, Final Cut Pro, Logic Pro и других профессиональных приложениях. Устройство отлично подходит для работы с фото и видео, создания музыки, программирования и ресурсоемких задач.
Процессор, видеокарта и производительность
Новый чип M4 с 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU обеспечивает существенный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Интегрированная графика способна справляться с рендерингом 4K-видео, обработкой RAW-фотографий и работой в профессиональных 3D-редакторах. Unified Memory архитектура и оптимизированная система позволяют эффективно работать с десятками вкладок браузера, несколькими виртуальными машинами и тяжелыми проектами без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей предлагает исключительное качество изображения с высокой яркостью, расширенным цветовым охватом P3 и технологией ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Разрешение экрана обеспечивает идеальную четкость текста и изображений, а точная цветопередача делает его отличным инструментом для работы с цветом. Технология True Tone автоматически адаптирует цветовую температуру под окружающее освещение.
Память, накопители и расширение
Конфигурация включает 16 ГБ unified memory, которая благодаря тесной интеграции с процессором работает значительно эффективнее классической оперативной памяти. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также быстрый доступ к файлам. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, оптимизированная архитектура Apple Silicon позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный алюминиевый корпус отличается высокой прочностью при толщине всего 15.5 мм и весе 1.6 кг. Усовершенствованная система охлаждения эффективно отводит тепло даже при максимальной нагрузке, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности чипа M4 и емкой батарее, ноутбук способен работать до 18 часов при просмотре видео и до 12 часов при активной работе с профессиональными приложениями.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Качественная 1080p FaceTime HD камера, шестиполосная акустическая система с поддержкой пространственного звука, клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и увеличенный Force Touch трекпад дополняют премиальный пользовательский опыт.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что 512 ГБ накопителя может потребовать тщательного управления пространством при работе с большими медиафайлами. Отсутствие возможности апгрейда требует правильного выбора конфигурации на старте. Несмотря на компактность, вес в 1.6 кг может показаться существенным при ежедневной переноске. Рекомендуется тем, кто ценит премиальное качество сборки, высокую производительность и готов инвестировать в профессиональный инструмент для долгосрочного использования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 14" Silver M4 10C CPU, 10C GPU/16Gb/512Gb SSD MW2W3LL/A