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Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU

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Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 2
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  • Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 8
  • Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 9
  • Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 10
  • Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 11
  • Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 12
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  • Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 15
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  • Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 17
  • Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 18
  • Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 19
  • Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 20
  • Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 21
  • Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701368
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Celeron
Модель процессора
N4500
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х2
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU

Для кого и под какие задачи

Lenovo V15 G2 IJL - базовый офисный ноутбук, созданный для повседневной работы с документами, электронной почтой и интернет-браузером. Модель ориентирована на пользователей с простыми задачами: студентов для подготовки презентаций и рефератов, офисных сотрудников для работы с текстами и таблицами, а также тех, кому нужен надежный помощник для веб-серфинга и просмотра медиаконтента.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Celeron N4500 начального уровня в паре с интегрированной графикой Intel UHD Graphics обеспечивает достаточную производительность для базовых офисных задач и работы в интернете. Система уверенно справляется с пакетом Microsoft Office, просмотром веб-страниц и воспроизведением видео, однако для ресурсоемких приложений и современных игр такая конфигурация не подходит.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый дисплей с антибликовым покрытием обеспечивает комфортный просмотр текста и изображений в помещении. Матрица TN с разрешением HD (1366x768) подходит для базовой офисной работы и просмотра видео, хотя и имеет типичные для этой технологии ограничения по углам обзора и цветопередаче.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и офисных приложениях. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Практичный пластиковый корпус черного цвета отличается умеренным весом и толщиной, что делает ноутбук достаточно мобильным для ежедневных поездок. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без заметного шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет работать с беспроводными устройствами и подключаться к интернету. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно выбрать и установить нужную ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать ограниченную производительность процессора Celeron, которая подходит только для базовых задач. HD-разрешение экрана может показаться недостаточным для работы с мелким текстом или графикой. Объем накопителя в 256 ГБ потребует рационального подхода к хранению файлов. Модель оптимальна для пользователей с простыми задачами и ограниченным бюджетом, но тем, кто планирует работать с графикой или современными приложениями, стоит присмотреться к более производительным конфигурациям.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Celeron
Модель процессора
N4500
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Lenovo V15 G2 IJL - базовый офисный ноутбук, созданный для повседневной работы с документами, электронной почтой и интернет-браузером. Модель ориентирована на пользователей с простыми задачами: студентов для подготовки презентаций и рефератов, офисных сотрудников для работы с текстами и таблицами, а также тех, кому нужен надежный помощник для веб-серфинга и просмотра медиаконтента.

Процессор, видеокарта и производительность

Двухъядерный процессор Intel Celeron N4500 начального уровня в паре с интегрированной графикой Intel UHD Graphics обеспечивает достаточную производительность для базовых офисных задач и работы в интернете. Система уверенно справляется с пакетом Microsoft Office, просмотром веб-страниц и воспроизведением видео, однако для ресурсоемких приложений и современных игр такая конфигурация не подходит.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый дисплей с антибликовым покрытием обеспечивает комфортный просмотр текста и изображений в помещении. Матрица TN с разрешением HD (1366x768) подходит для базовой офисной работы и просмотра видео, хотя и имеет типичные для этой технологии ограничения по углам обзора и цветопередаче.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и офисных приложениях. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Практичный пластиковый корпус черного цвета отличается умеренным весом и толщиной, что делает ноутбук достаточно мобильным для ежедневных поездок. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без заметного шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет работать с беспроводными устройствами и подключаться к интернету. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно выбрать и установить нужную ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать ограниченную производительность процессора Celeron, которая подходит только для базовых задач. HD-разрешение экрана может показаться недостаточным для работы с мелким текстом или графикой. Объем накопителя в 256 ГБ потребует рационального подхода к хранению файлов. Модель оптимальна для пользователей с простыми задачами и ограниченным бюджетом, но тем, кто планирует работать с графикой или современными приложениями, стоит присмотреться к более производительным конфигурациям.

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Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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