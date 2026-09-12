Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G2 IJL black Cel N4500/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82QY00RGRU
Для кого и под какие задачи
Lenovo V15 G2 IJL - базовый офисный ноутбук, созданный для повседневной работы с документами, электронной почтой и интернет-браузером. Модель ориентирована на пользователей с простыми задачами: студентов для подготовки презентаций и рефератов, офисных сотрудников для работы с текстами и таблицами, а также тех, кому нужен надежный помощник для веб-серфинга и просмотра медиаконтента.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Celeron N4500 начального уровня в паре с интегрированной графикой Intel UHD Graphics обеспечивает достаточную производительность для базовых офисных задач и работы в интернете. Система уверенно справляется с пакетом Microsoft Office, просмотром веб-страниц и воспроизведением видео, однако для ресурсоемких приложений и современных игр такая конфигурация не подходит.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый дисплей с антибликовым покрытием обеспечивает комфортный просмотр текста и изображений в помещении. Матрица TN с разрешением HD (1366x768) подходит для базовой офисной работы и просмотра видео, хотя и имеет типичные для этой технологии ограничения по углам обзора и цветопередаче.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и офисных приложениях. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Практичный пластиковый корпус черного цвета отличается умеренным весом и толщиной, что делает ноутбук достаточно мобильным для ежедневных поездок. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без заметного шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных офисных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет работать с беспроводными устройствами и подключаться к интернету. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно выбрать и установить нужную ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать ограниченную производительность процессора Celeron, которая подходит только для базовых задач. HD-разрешение экрана может показаться недостаточным для работы с мелким текстом или графикой. Объем накопителя в 256 ГБ потребует рационального подхода к хранению файлов. Модель оптимальна для пользователей с простыми задачами и ограниченным бюджетом, но тем, кто планирует работать с графикой или современными приложениями, стоит присмотреться к более производительным конфигурациям.
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Для кого и под какие задачи
Lenovo V15 G2 IJL - базовый офисный ноутбук, созданный для повседневной работы с документами, электронной почтой и интернет-браузером. Модель ориентирована на пользователей с простыми задачами: студентов для подготовки презентаций и рефератов, офисных сотрудников для работы с текстами и таблицами, а также тех, кому нужен надежный помощник для веб-серфинга и просмотра медиаконтента.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Celeron N4500 начального уровня в паре с интегрированной графикой Intel UHD Graphics обеспечивает достаточную производительность для базовых офисных задач и работы в интернете. Система уверенно справляется с пакетом Microsoft Office, просмотром веб-страниц и воспроизведением видео, однако для ресурсоемких приложений и современных игр такая конфигурация не подходит.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый дисплей с антибликовым покрытием обеспечивает комфортный просмотр текста и изображений в помещении. Матрица TN с разрешением HD (1366x768) подходит для базовой офисной работы и просмотра видео, хотя и имеет типичные для этой технологии ограничения по углам обзора и цветопередаче.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и офисных приложениях. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Практичный пластиковый корпус черного цвета отличается умеренным весом и толщиной, что делает ноутбук достаточно мобильным для ежедневных поездок. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без заметного шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных офисных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет работать с беспроводными устройствами и подключаться к интернету. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно выбрать и установить нужную ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать ограниченную производительность процессора Celeron, которая подходит только для базовых задач. HD-разрешение экрана может показаться недостаточным для работы с мелким текстом или графикой. Объем накопителя в 256 ГБ потребует рационального подхода к хранению файлов. Модель оптимальна для пользователей с простыми задачами и ограниченным бюджетом, но тем, кто планирует работать с графикой или современными приложениями, стоит присмотреться к более производительным конфигурациям.
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