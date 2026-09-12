Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray
Общие данные: Процессор: AMD Ryzen 3 2.4 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo) Код процессора: 7320U Mendocino-U Количество ядер процессора: 4 Оперативная память: 8 ГБ DDR5 Установленная операционная система: NoOS Устройства хранения данных: Оптический привод: нет Жесткий диск: 512 ГБ SSD Слоты расширения: Картридер SD Экран: Дисплей: 15.6" (39.6 см), 1920x1080, IPS (LED) матовый, 60 Гц Графический чипсет: AMD Radeon 610M Связь: Беспроводная связь: WiFi (802.11ax), Bluetooth 5.2 Интерфейсы: 2 x USB-A 3.2, 1 x USB-C 3.2 Gen1, HDMI, Mini jack Питание: Аккумулятор: Li-Pol, 47 Вт/ч Дополнительная информация: High Definition (HD) Audio Камера 2 Мп Клавиатура Windows Подсветка клавиатуры Тачпад Стереодинамики Микрофон Материал корпуса: пластик Цвет клавиатуры: черный Цвет: серый Размеры: 1.8х36х23.5 см Вес: 1.55 кг
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Серый, AMD Ryzen 3, Для программирования, Легкие, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 45 740 руб.11435 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 45 740 руб.11435 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 45 740 руб.11435 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
-
В наличииЦена 46 060 руб.11515 руб. в СплитНоутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6" IPS Core i5 1235U 16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 46 530 руб.11633 руб. в СплитCHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb...
-
В наличииЦена 46 690 руб.11673 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 46 930 руб.11733 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-...
-
В наличииЦена 48 120 руб.12030 руб. в СплитНоутбук Infinix Y4 MAX YL613 16" Core i5-1334U 16GB SSD512GB Win...
-
В наличииЦена 48 600 руб.12150 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 49 230 руб.12308 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 445 G9 14" R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home...
-
В наличииЦена 49 410 руб.12353 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro...
-
В наличииЦена 50 020 руб.12505 руб. в СплитASUS VivoBook E1504FA-BQ5103 [90NB0ZR1-M076V0] Silver 15.6" {FHD...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Серый, AMD Ryzen 3, Для программирования, Легкие, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray