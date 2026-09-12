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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray

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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 1
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 2
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 3
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 4
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 5
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 6
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 7
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 8
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 1
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 2
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 3
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 4
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 5
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 6
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 7
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 8
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6&quot; FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701359
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х7
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray

Общие данные: Процессор: AMD Ryzen 3 2.4 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo) Код процессора: 7320U Mendocino-U Количество ядер процессора: 4 Оперативная память: 8 ГБ DDR5 Установленная операционная система: NoOS Устройства хранения данных: Оптический привод: нет Жесткий диск: 512 ГБ SSD Слоты расширения: Картридер SD Экран: Дисплей: 15.6" (39.6 см), 1920x1080, IPS (LED) матовый, 60 Гц Графический чипсет: AMD Radeon 610M Связь: Беспроводная связь: WiFi (802.11ax), Bluetooth 5.2 Интерфейсы: 2 x USB-A 3.2, 1 x USB-C 3.2 Gen1, HDMI, Mini jack Питание: Аккумулятор: Li-Pol, 47 Вт/ч Дополнительная информация: High Definition (HD) Audio Камера 2 Мп Клавиатура Windows Подсветка клавиатуры Тачпад Стереодинамики Микрофон Материал корпуса: пластик Цвет клавиатуры: черный Цвет: серый Размеры: 1.8х36х23.5 см Вес: 1.55 кг

Отзывы о товаре Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Общие данные: Процессор: AMD Ryzen 3 2.4 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo) Код процессора: 7320U Mendocino-U Количество ядер процессора: 4 Оперативная память: 8 ГБ DDR5 Установленная операционная система: NoOS Устройства хранения данных: Оптический привод: нет Жесткий диск: 512 ГБ SSD Слоты расширения: Картридер SD Экран: Дисплей: 15.6" (39.6 см), 1920x1080, IPS (LED) матовый, 60 Гц Графический чипсет: AMD Radeon 610M Связь: Беспроводная связь: WiFi (802.11ax), Bluetooth 5.2 Интерфейсы: 2 x USB-A 3.2, 1 x USB-C 3.2 Gen1, HDMI, Mini jack Питание: Аккумулятор: Li-Pol, 47 Вт/ч Дополнительная информация: High Definition (HD) Audio Камера 2 Мп Клавиатура Windows Подсветка клавиатуры Тачпад Стереодинамики Микрофон Материал корпуса: пластик Цвет клавиатуры: черный Цвет: серый Размеры: 1.8х36х23.5 см Вес: 1.55 кг
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Отзывы


Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 15.6" FHD IPS AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS (82XQ00MBPS) gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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