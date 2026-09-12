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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS

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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 1
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 2
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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 4
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 5
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 6
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 7
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 8
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 9
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 1
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 2
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 3
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 4
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 5
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 6
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 7
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 8
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 9
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701358
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х2
Вес, кг.
1.5

Описание товара Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 - практичный ноутбук начального уровня для повседневных задач, учебы и домашнего использования. Благодаря энергоэффективному процессору AMD Ryzen 3 7320U он уверенно справляется с работой в офисных приложениях, веб-серфингом, просмотром видео и легкой многозадачностью. Модель подойдет школьникам, студентам и пользователям, которым нужен надежный помощник для базовых задач без лишних переплат.

Процессор, видеокарта и производительность

Четырехъядерный процессор AMD Ryzen 3 7320U с поддержкой 8 потоков обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы в браузере, офисных приложениях и программах для учебы. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами, хотя для современных игр и ресурсоемких приложений она не предназначена. Процессор хорошо оптимизирован с точки зрения энергопотребления, что положительно сказывается на автономности.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-экран обеспечивает комфортные углы обзора и достаточно точную цветопередачу для повседневных задач. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при длительной работе с текстом или в условиях яркого освещения. Full HD разрешение (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и достаточно рабочего пространства для комфортной работы с документами и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности и работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Возможности расширения памяти стоит уточнять, так как в бюджетных моделях часть компонентов может быть распаяна на плате.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из практичного пластика в сдержанном сером цвете. При массе около 1,6 кг ноутбук остается достаточно мобильным для ежедневной переноски в рюкзаке или сумке. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без чрезмерного шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных нагрузках, что достаточно для учебы или работы вне дома.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и текстом. Операционная система не предустановлена, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

Стоит учитывать, что это базовая модель с ограниченными возможностями для апгрейда. Объема SSD может быстро не хватить, особенно если планируется хранить много фото и видео. Встроенная графика подойдет только для самых простых игр. При выборе важно понимать, что ноутбук ориентирован на базовые задачи, и если планируется работа с требовательными приложениями или играми, стоит рассмотреть более производительные модели. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует дополнительных затрат времени на её установку и настройку.

Отзывы о товаре Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 - практичный ноутбук начального уровня для повседневных задач, учебы и домашнего использования. Благодаря энергоэффективному процессору AMD Ryzen 3 7320U он уверенно справляется с работой в офисных приложениях, веб-серфингом, просмотром видео и легкой многозадачностью. Модель подойдет школьникам, студентам и пользователям, которым нужен надежный помощник для базовых задач без лишних переплат.

Процессор, видеокарта и производительность

Четырехъядерный процессор AMD Ryzen 3 7320U с поддержкой 8 потоков обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы в браузере, офисных приложениях и программах для учебы. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими задачами, хотя для современных игр и ресурсоемких приложений она не предназначена. Процессор хорошо оптимизирован с точки зрения энергопотребления, что положительно сказывается на автономности.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-экран обеспечивает комфортные углы обзора и достаточно точную цветопередачу для повседневных задач. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при длительной работе с текстом или в условиях яркого освещения. Full HD разрешение (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и достаточно рабочего пространства для комфортной работы с документами и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности и работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Возможности расширения памяти стоит уточнять, так как в бюджетных моделях часть компонентов может быть распаяна на плате.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из практичного пластика в сдержанном сером цвете. При массе около 1,6 кг ноутбук остается достаточно мобильным для ежедневной переноски в рюкзаке или сумке. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без чрезмерного шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных нагрузках, что достаточно для учебы или работы вне дома.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и текстом. Операционная система не предустановлена, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

Стоит учитывать, что это базовая модель с ограниченными возможностями для апгрейда. Объема SSD может быстро не хватить, особенно если планируется хранить много фото и видео. Встроенная графика подойдет только для самых простых игр. При выборе важно понимать, что ноутбук ориентирован на базовые задачи, и если планируется работа с требовательными приложениями или играми, стоит рассмотреть более производительные модели. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует дополнительных затрат времени на её установку и настройку.

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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 gray AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS 82XQ00MAPS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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