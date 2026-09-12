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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK

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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 1
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 2
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 3
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 4
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 5
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 6
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 7
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 8
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 1
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 2
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 3
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 4
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 5
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 6
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 7
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 8
  • Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701346
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
Intel Core i7 13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х7
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K10032RK) - это идеальное сочетание стильного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Этот ноутбук станет надежным компаньоном как для работы, так и для развлечений, благодаря своим многофункциональным возможностям. Основные характеристики этой модели включают в себя процессор Intel Core i5-10300H с тактовой частотой до 4.5 ГГц, что обеспечивает плавную и быструю работу при выполнении различных задач. Благодаря операционной системе Windows 10 Home, пользователи получат удобный интерфейс и широкие возможности для работы и развлечений. 15.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает просмотр фильмов, фотографий и работу с графикой еще более приятным и комфортным. Встроенная графика NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 Гб видеопамяти обеспечивает высокую производительность в играх и графических приложениях. 8 Гб оперативной памяти DDR4 позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно, не замедляя процессорных операций. 512 Гб SSD накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также хранение большого объема данных. Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K10032RK) также обладает широкими возможностями подключения: 2 порта USB 3.1, 1 порт USB-C, HDMI, а также разъем для наушников и кард-ридер. Батарея емкостью до 57 Втч обеспечит длительное время автономной работы без подзарядки. Компактные размеры и легкий вес делают этот ноутбук удобным для переноски, что позволяет брать его с собой в поездки и на встречи. Кроме того, стильный дизайн и качественные материалы корпуса делают Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K10032RK) элегантным и современным устройством. В итоге, ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K10032RK) - это отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и удобство использования. Этот ноутбук станет надежным помощником как для работы, так и для развлечений, обеспечивая комфорт и удобство в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
Intel Core i7 13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K10032RK) - это идеальное сочетание стильного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Этот ноутбук станет надежным компаньоном как для работы, так и для развлечений, благодаря своим многофункциональным возможностям. Основные характеристики этой модели включают в себя процессор Intel Core i5-10300H с тактовой частотой до 4.5 ГГц, что обеспечивает плавную и быструю работу при выполнении различных задач. Благодаря операционной системе Windows 10 Home, пользователи получат удобный интерфейс и широкие возможности для работы и развлечений. 15.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает просмотр фильмов, фотографий и работу с графикой еще более приятным и комфортным. Встроенная графика NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 Гб видеопамяти обеспечивает высокую производительность в играх и графических приложениях. 8 Гб оперативной памяти DDR4 позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно, не замедляя процессорных операций. 512 Гб SSD накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также хранение большого объема данных. Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K10032RK) также обладает широкими возможностями подключения: 2 порта USB 3.1, 1 порт USB-C, HDMI, а также разъем для наушников и кард-ридер. Батарея емкостью до 57 Втч обеспечит длительное время автономной работы без подзарядки. Компактные размеры и легкий вес делают этот ноутбук удобным для переноски, что позволяет брать его с собой в поездки и на встречи. Кроме того, стильный дизайн и качественные материалы корпуса делают Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K10032RK) элегантным и современным устройством. В итоге, ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K10032RK) - это отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и удобство использования. Этот ноутбук станет надежным помощником как для работы, так и для развлечений, обеспечивая комфорт и удобство в повседневной жизни.
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Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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