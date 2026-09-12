Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 grey Core i7 13620H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS 83K10032RK
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K10032RK) - это идеальное сочетание стильного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Этот ноутбук станет надежным компаньоном как для работы, так и для развлечений, благодаря своим многофункциональным возможностям. Основные характеристики этой модели включают в себя процессор Intel Core i5-10300H с тактовой частотой до 4.5 ГГц, что обеспечивает плавную и быструю работу при выполнении различных задач. Благодаря операционной системе Windows 10 Home, пользователи получат удобный интерфейс и широкие возможности для работы и развлечений. 15.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает просмотр фильмов, фотографий и работу с графикой еще более приятным и комфортным. Встроенная графика NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 Гб видеопамяти обеспечивает высокую производительность в играх и графических приложениях. 8 Гб оперативной памяти DDR4 позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно, не замедляя процессорных операций. 512 Гб SSD накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также хранение большого объема данных. Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K10032RK) также обладает широкими возможностями подключения: 2 порта USB 3.1, 1 порт USB-C, HDMI, а также разъем для наушников и кард-ридер. Батарея емкостью до 57 Втч обеспечит длительное время автономной работы без подзарядки. Компактные размеры и легкий вес делают этот ноутбук удобным для переноски, что позволяет брать его с собой в поездки и на встречи. Кроме того, стильный дизайн и качественные материалы корпуса делают Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K10032RK) элегантным и современным устройством. В итоге, ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K10032RK) - это отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и удобство использования. Этот ноутбук станет надежным помощником как для работы, так и для развлечений, обеспечивая комфорт и удобство в повседневной жизни.
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