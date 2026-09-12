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Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0)

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Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 1
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 2
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 3
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 4
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 5
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 6
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 7
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 8
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 9
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 10
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 11
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 12
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 13
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 14
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 15
Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 12
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 13
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 14
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 15
  • Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701328
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7435HS
Частота процессора, МГц
3.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип батарей
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х32х10
Вес, кг.
4.8

Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0)

Ноутбук TUF Gaming A15, представляет собой особо надежную геймерскую платформу, которая поможет вам добиться победы в любой игре. В его аппаратную конфигурацию входят процессор AMD Ryzen 7 и видеокарта GeForce RTX 3050, которые гарантируют высокую скорость и плавное изображение на IPS-дисплее с частотой обновления до 144 Гц. Несмотря на более компактный корпус по сравнению с предыдущими моделями серии, TUF Gaming A15 наделен аккумулятором емкости 48 Вт·ч, что означает длительное время автономной работы. Эффективная система охлаждения с функцией самоочистки гарантирует стабильность под высокими нагрузками, что, в сочетании с особой прочностью, характеризующей всю серию TUF, делает данный ноутбук прекрасным выбором для геймеров, которые постоянно находятся в движении. Видеть больше Ноутбук TUF Gaming A15 может оснащаться IPS-дисплеем с высокой частотой обновления 144 Гц. Он поддерживает технологию Adaptive-Sync, синхронизирующую частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором. Благодаря этому устраняется неприятный эффект разрыва кадра и уменьшается задержка отображения, что обеспечивает как более высокое качество картинки, так и улучшенную реакцию игры на действия пользователя. Кроме того, к ноутбуку можно подключить один или два внешних монитора, используя интерфейсы HDMI 2.0b и USB 3.2 Gen 2 Type-C. Последний используется в режиме DisplayPort 1.4 и поддерживает мониторы с технологией NVIDIA G-Sync. Оптимизировано под игры Раскладка, как у обычных внешних клавиатур, персонализируемая полноцветная подсветка, выделенная комбинация WSAD - клавиатура ноутбука TUF Gaming A15 специально оптимизирована под игры. Технология Overstroke обеспечивает ускоренное срабатывание клавиш, что будет особенно полезным для быстрого управления в динамичных сценах. В соответствии с духом серии TUF, клавиатура также может похвастать особой долговечностью - ее ресурс составляет более 20 миллионов нажатий. Завораживающее пространственное звучание Встроенная аудиосистема ноутбука состоит из двух оптимизированных динамиков, чье звучание превосходит предыдущие модели по максимальной громкости и насыщенности басов. Реализованная в ней технология DTS:X Ultra формирует виртуальный 7.1-канальный пространственный звук при использовании обычных стереонаушников. Имеются предустановленные режимы, оптимизированные под игры разных жанров, музыку и фильмы, а также встроенный эквалайзер для дополнительной подстройки звучания. Мощная система охлаждение Благодаря полноценной системе охлаждения каждый ноутбук серии TUF Gaming сможет поддерживать высокую производительность в течение длительного срока службы. В ней применяются три радиатора и несколько тепловых трубок, а технология самоочистки препятствует накоплению пыли. Система охлаждения может работать в нескольких режимах, предназначенных для разных сценариев использования ноутбука и отличающихся друг от друга уровнем производительности и шума. Полноценный комплект интерфейсов Ноутбук предлагает большое число интерфейсов для подключения всевозможной периферии, среди которых два высокоскоростных порта USB 3.2 Type-A. Для подключения внешнего монитора с технологией G-Sync можно воспользоваться интерфейсом USB 3.2 Gen2 Type-C, поддерживающим режим DisplayPort 1.4. Также у ноутбука имеются два беспроводных интерфейса: Bluetooth для подключения мышек, гарнитур и других совместимых устройств и Wi-Fi 802.11ac (2x2) для доступа к сетям Wi-Fi. Единый центр управления Приложение Armoury Crate представляет собой единый программный центр управления ноутбуком. С его помощью можно задать системные параметры, отрегулировать работу подсветки и даже создать профили с настройками, которые будут автоматически применяться при запуске определенных программ.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7435HS
Частота процессора, МГц
3.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип батарей
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук TUF Gaming A15, представляет собой особо надежную геймерскую платформу, которая поможет вам добиться победы в любой игре. В его аппаратную конфигурацию входят процессор AMD Ryzen 7 и видеокарта GeForce RTX 3050, которые гарантируют высокую скорость и плавное изображение на IPS-дисплее с частотой обновления до 144 Гц. Несмотря на более компактный корпус по сравнению с предыдущими моделями серии, TUF Gaming A15 наделен аккумулятором емкости 48 Вт·ч, что означает длительное время автономной работы. Эффективная система охлаждения с функцией самоочистки гарантирует стабильность под высокими нагрузками, что, в сочетании с особой прочностью, характеризующей всю серию TUF, делает данный ноутбук прекрасным выбором для геймеров, которые постоянно находятся в движении. Видеть больше Ноутбук TUF Gaming A15 может оснащаться IPS-дисплеем с высокой частотой обновления 144 Гц. Он поддерживает технологию Adaptive-Sync, синхронизирующую частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором. Благодаря этому устраняется неприятный эффект разрыва кадра и уменьшается задержка отображения, что обеспечивает как более высокое качество картинки, так и улучшенную реакцию игры на действия пользователя. Кроме того, к ноутбуку можно подключить один или два внешних монитора, используя интерфейсы HDMI 2.0b и USB 3.2 Gen 2 Type-C. Последний используется в режиме DisplayPort 1.4 и поддерживает мониторы с технологией NVIDIA G-Sync. Оптимизировано под игры Раскладка, как у обычных внешних клавиатур, персонализируемая полноцветная подсветка, выделенная комбинация WSAD - клавиатура ноутбука TUF Gaming A15 специально оптимизирована под игры. Технология Overstroke обеспечивает ускоренное срабатывание клавиш, что будет особенно полезным для быстрого управления в динамичных сценах. В соответствии с духом серии TUF, клавиатура также может похвастать особой долговечностью - ее ресурс составляет более 20 миллионов нажатий. Завораживающее пространственное звучание Встроенная аудиосистема ноутбука состоит из двух оптимизированных динамиков, чье звучание превосходит предыдущие модели по максимальной громкости и насыщенности басов. Реализованная в ней технология DTS:X Ultra формирует виртуальный 7.1-канальный пространственный звук при использовании обычных стереонаушников. Имеются предустановленные режимы, оптимизированные под игры разных жанров, музыку и фильмы, а также встроенный эквалайзер для дополнительной подстройки звучания. Мощная система охлаждение Благодаря полноценной системе охлаждения каждый ноутбук серии TUF Gaming сможет поддерживать высокую производительность в течение длительного срока службы. В ней применяются три радиатора и несколько тепловых трубок, а технология самоочистки препятствует накоплению пыли. Система охлаждения может работать в нескольких режимах, предназначенных для разных сценариев использования ноутбука и отличающихся друг от друга уровнем производительности и шума. Полноценный комплект интерфейсов Ноутбук предлагает большое число интерфейсов для подключения всевозможной периферии, среди которых два высокоскоростных порта USB 3.2 Type-A. Для подключения внешнего монитора с технологией G-Sync можно воспользоваться интерфейсом USB 3.2 Gen2 Type-C, поддерживающим режим DisplayPort 1.4. Также у ноутбука имеются два беспроводных интерфейса: Bluetooth для подключения мышек, гарнитур и других совместимых устройств и Wi-Fi 802.11ac (2x2) для доступа к сетям Wi-Fi. Единый центр управления Приложение Armoury Crate представляет собой единый программный центр управления ноутбуком. С его помощью можно задать системные параметры, отрегулировать работу подсветки и даже создать профили с настройками, которые будут автоматически применяться при запуске определенных программ.
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Отзывы


Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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