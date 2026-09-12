Описание товара Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0JV7-M002W0)

Ноутбук TUF Gaming A15, представляет собой особо надежную геймерскую платформу, которая поможет вам добиться победы в любой игре. В его аппаратную конфигурацию входят процессор AMD Ryzen 7 и видеокарта GeForce RTX 3050, которые гарантируют высокую скорость и плавное изображение на IPS-дисплее с частотой обновления до 144 Гц. Несмотря на более компактный корпус по сравнению с предыдущими моделями серии, TUF Gaming A15 наделен аккумулятором емкости 48 Вт·ч, что означает длительное время автономной работы. Эффективная система охлаждения с функцией самоочистки гарантирует стабильность под высокими нагрузками, что, в сочетании с особой прочностью, характеризующей всю серию TUF, делает данный ноутбук прекрасным выбором для геймеров, которые постоянно находятся в движении. Видеть больше Ноутбук TUF Gaming A15 может оснащаться IPS-дисплеем с высокой частотой обновления 144 Гц. Он поддерживает технологию Adaptive-Sync, синхронизирующую частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором. Благодаря этому устраняется неприятный эффект разрыва кадра и уменьшается задержка отображения, что обеспечивает как более высокое качество картинки, так и улучшенную реакцию игры на действия пользователя. Кроме того, к ноутбуку можно подключить один или два внешних монитора, используя интерфейсы HDMI 2.0b и USB 3.2 Gen 2 Type-C. Последний используется в режиме DisplayPort 1.4 и поддерживает мониторы с технологией NVIDIA G-Sync. Оптимизировано под игры Раскладка, как у обычных внешних клавиатур, персонализируемая полноцветная подсветка, выделенная комбинация WSAD - клавиатура ноутбука TUF Gaming A15 специально оптимизирована под игры. Технология Overstroke обеспечивает ускоренное срабатывание клавиш, что будет особенно полезным для быстрого управления в динамичных сценах. В соответствии с духом серии TUF, клавиатура также может похвастать особой долговечностью - ее ресурс составляет более 20 миллионов нажатий. Завораживающее пространственное звучание Встроенная аудиосистема ноутбука состоит из двух оптимизированных динамиков, чье звучание превосходит предыдущие модели по максимальной громкости и насыщенности басов. Реализованная в ней технология DTS:X Ultra формирует виртуальный 7.1-канальный пространственный звук при использовании обычных стереонаушников. Имеются предустановленные режимы, оптимизированные под игры разных жанров, музыку и фильмы, а также встроенный эквалайзер для дополнительной подстройки звучания. Мощная система охлаждение Благодаря полноценной системе охлаждения каждый ноутбук серии TUF Gaming сможет поддерживать высокую производительность в течение длительного срока службы. В ней применяются три радиатора и несколько тепловых трубок, а технология самоочистки препятствует накоплению пыли. Система охлаждения может работать в нескольких режимах, предназначенных для разных сценариев использования ноутбука и отличающихся друг от друга уровнем производительности и шума. Полноценный комплект интерфейсов Ноутбук предлагает большое число интерфейсов для подключения всевозможной периферии, среди которых два высокоскоростных порта USB 3.2 Type-A. Для подключения внешнего монитора с технологией G-Sync можно воспользоваться интерфейсом USB 3.2 Gen2 Type-C, поддерживающим режим DisplayPort 1.4. Также у ноутбука имеются два беспроводных интерфейса: Bluetooth для подключения мышек, гарнитур и других совместимых устройств и Wi-Fi 802.11ac (2x2) для доступа к сетям Wi-Fi. Единый центр управления Приложение Armoury Crate представляет собой единый программный центр управления ноутбуком. С его помощью можно задать системные параметры, отрегулировать работу подсветки и даже создать профили с настройками, которые будут автоматически применяться при запуске определенных программ.