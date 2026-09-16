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Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
255 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701291
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4 Pro
Модель процессора
M4 Pro
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х8
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3)

Для кого и под какие задачи

MacBook Pro с чипом M4 Pro представляет собой профессиональную рабочую станцию, ориентированную на специалистов в области разработки, дизайна и создания контента. Этот ноутбук отлично подходит для работы с видеомонтажом в 4K, сложной графикой, многослойными проектами в Adobe Creative Suite и ресурсоемкими задачами разработки. Благодаря мощному ARM-процессору M4 Pro, он также эффективно справляется с компиляцией кода, работой с виртуальными машинами и рендерингом 3D-моделей.

Процессор, видеокарта и производительность

Чип Apple M4 Pro сочетает в себе высокопроизводительные и энергоэффективные ядра, обеспечивая отличный баланс между мощностью и автономностью. Встроенный графический процессор демонстрирует производительность на уровне мощных дискретных видеокарт, позволяя работать с профессиональными приложениями без задержек. Система отлично оптимизирована для работы с профессиональным софтом, включая Final Cut Pro, Logic Pro и Adobe Creative Cloud, обеспечивая плавную работу даже с множеством открытых приложений.

Экран и комфорт работы

Liquid Retina XDR дисплей обеспечивает исключительную точность цветопередачи и высокую яркость до 1600 нит при работе с HDR-контентом. Разрешение экрана и технология ProMotion с частотой обновления до 120 Гц делают работу максимально комфортной, а текст остается четким даже при длительном чтении. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при работе с цветокоррекцией и дизайном.

Память, накопители и расширение

Унифицированная память работает значительно быстрее традиционной RAM, обеспечивая мгновенный доступ как процессору, так и графической подсистеме. SSD-накопитель демонстрирует впечатляющую скорость чтения и записи, что важно при работе с большими файлами и проектами. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, оптимизированная архитектура Apple Silicon компенсирует это эффективным использованием ресурсов.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус в цвете Space Black обеспечивает превосходную жесткость конструкции при сохранении относительно небольшого веса. Система активного охлаждения эффективно справляется с отводом тепла даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычном использовании и около 10-12 часов при интенсивных нагрузках, что является отличным показателем для профессионального ноутбука.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Pro оснащен несколькими портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Встроенная 1080p FaceTime HD камера, качественные микрофоны студийного уровня и система из шести динамиков делают ноутбук отличным инструментом для видеоконференций. Touch ID обеспечивает безопасную аутентификацию и быструю разблокировку.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что macOS может потребовать поиска альтернатив для некоторого Windows-софта. Стоимость конфигурации с увеличенным объемом памяти и накопителя существенно возрастает, поэтому важно правильно оценить свои потребности при покупке. Для тех, кто работает преимущественно с веб-разработкой или легкой графикой, базовая версия MacBook Air может оказаться более экономичным решением. Однако для профессионалов, работающих с видео, 3D-графикой или разработкой сложных приложений, инвестиция в MacBook Pro полностью оправдана высокой производительностью и надежностью.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Space Black (MX2X3)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4 Pro
Развернуть
Модель процессора
M4 Pro
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Pro с чипом M4 Pro представляет собой профессиональную рабочую станцию, ориентированную на специалистов в области разработки, дизайна и создания контента. Этот ноутбук отлично подходит для работы с видеомонтажом в 4K, сложной графикой, многослойными проектами в Adobe Creative Suite и ресурсоемкими задачами разработки. Благодаря мощному ARM-процессору M4 Pro, он также эффективно справляется с компиляцией кода, работой с виртуальными машинами и рендерингом 3D-моделей.

Процессор, видеокарта и производительность

Чип Apple M4 Pro сочетает в себе высокопроизводительные и энергоэффективные ядра, обеспечивая отличный баланс между мощностью и автономностью. Встроенный графический процессор демонстрирует производительность на уровне мощных дискретных видеокарт, позволяя работать с профессиональными приложениями без задержек. Система отлично оптимизирована для работы с профессиональным софтом, включая Final Cut Pro, Logic Pro и Adobe Creative Cloud, обеспечивая плавную работу даже с множеством открытых приложений.

Экран и комфорт работы

Liquid Retina XDR дисплей обеспечивает исключительную точность цветопередачи и высокую яркость до 1600 нит при работе с HDR-контентом. Разрешение экрана и технология ProMotion с частотой обновления до 120 Гц делают работу максимально комфортной, а текст остается четким даже при длительном чтении. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что особенно важно при работе с цветокоррекцией и дизайном.

Память, накопители и расширение

Унифицированная память работает значительно быстрее традиционной RAM, обеспечивая мгновенный доступ как процессору, так и графической подсистеме. SSD-накопитель демонстрирует впечатляющую скорость чтения и записи, что важно при работе с большими файлами и проектами. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, оптимизированная архитектура Apple Silicon компенсирует это эффективным использованием ресурсов.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус в цвете Space Black обеспечивает превосходную жесткость конструкции при сохранении относительно небольшого веса. Система активного охлаждения эффективно справляется с отводом тепла даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычном использовании и около 10-12 часов при интенсивных нагрузках, что является отличным показателем для профессионального ноутбука.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Pro оснащен несколькими портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Встроенная 1080p FaceTime HD камера, качественные микрофоны студийного уровня и система из шести динамиков делают ноутбук отличным инструментом для видеоконференций. Touch ID обеспечивает безопасную аутентификацию и быструю разблокировку.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что macOS может потребовать поиска альтернатив для некоторого Windows-софта. Стоимость конфигурации с увеличенным объемом памяти и накопителя существенно возрастает, поэтому важно правильно оценить свои потребности при покупке. Для тех, кто работает преимущественно с веб-разработкой или легкой графикой, базовая версия MacBook Air может оказаться более экономичным решением. Однако для профессионалов, работающих с видео, 3D-графикой или разработкой сложных приложений, инвестиция в MacBook Pro полностью оправдана высокой производительностью и надежностью.

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Отзывы


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