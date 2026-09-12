Top.Mail.Ru
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 8
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 8
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
201 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701289
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4 Pro
Модель процессора
M4 Pro
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
12
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Втч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х9
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3)

Ноутбук Apple MacBook Pro M4 Pro оснащен самой передовой линейкой чипов, когда-либо созданных для профессионального ноутбука. Феноменальная производительность одно- и многопоточного ЦП, более быстрая унифицированная память, улучшенные ускорители машинного обучения - семейство чипов M4 обеспечивает вам такую ??скорость и возможности, о которых вы и не мечтали. А мощный Neural Engine позволяет выполнять такие задачи ИИ, как масштабирование изображений и создание субтитров к видео, а также функции Apple Intelligence на устройстве. Графическая производительность нового уровня. Игра началась Запускайте графически интенсивные рабочие процессы с отзывчивостью, которая идет в ногу с вашим воображением. Семейство чипов M4 оснащено графическим процессором с аппаратно-ускоренным движком трассировки лучей второго поколения, который быстрее визуализирует изображения, поэтому игры кажутся более захватывающими и реалистичными, чем когда-либо. А динамическое кэширование оптимизирует быструю память на чипе, чтобы значительно увеличить среднее использование графического процессора - обеспечивая огромный прирост производительности для самых требовательных профессиональных приложений и игр. Интеллект Apple. Гений в действии Apple Intelligence - это персональная интеллектуальная система, которая помогает вам писать, выражать себя и выполнять задачи без усилий. Благодаря новаторской защите конфиденциальности, она дает вам спокойствие, что никто другой не сможет получить доступ к вашим данным - даже Apple. Мы можем делать это весь день. И ночь Новый MacBook Pro имеет самое длительное время автономной работы среди всех Mac - до 24 часов - и поддерживает быструю зарядку, позволяющую заряжать его до 50 процентов всего за 30 минут. Все модели обеспечивают одинаковую производительность независимо от того, подключены они к сети или нет, поэтому вы можете больше времени уделять выбору розетки для своего любимого устройства, а не для ноутбука. Посмотрите на все это в новом свете Переходите с самой солнечной террасы в самую темную студию с большей легкостью, чем когда-либо. Потрясающий дисплей Liquid Retina XDR обеспечивает пиковую яркость HDR 1600 нит, а теперь обеспечивает яркость до 1000 нит для контента SDR при ярком свете, чтобы вы могли четче видеть то, что находится на экране снаружи. В условиях низкой освещенности он затемняется до 1 нит, чтобы вы могли комфортно работать в темных помещениях. Сделайте это командным выступлением 12-мегапиксельная камера Center Stage поможет вам выглядеть четко при любом освещении. Вместе с передовыми микрофонами и динамиками она позволяет вам управлять совещанием издалека. Center Stage удерживает вас в центре кадра при перемещении. Режим рабочего стола позволяет вам совместно использовать свое рабочее пространство, добавляя совершенно новое измерение и делая ваши видеозвонки более интересными. Студийное качество, тройной микрофонный массив Ваш голос будет звучать кристально чисто во время видеозвонков и записей, а фоновый шум будет сведен к минимуму. Звуковая система с шестью динамиками Две пары низкочастотных динамиков с подавлением силы и два высокочастотных динамика наполняют комнату смелым, насыщенным басами звуком. А Spatial Audio с поддержкой Dolby Atmos создает захватывающий звуковой опыт. Создавайте прочные связи MacBook Pro оснащен множеством портов для подключения высокоскоростных периферийных устройств, управления дисплеями высокого разрешения или прямой выгрузки карт SDXC. Модели с чипами M4 Pro и M4 Max теперь включают Thunderbolt 5, который обеспечивает скорость передачи данных до 120 Гбит/с. MacBook Pro также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для подключения к Интернету и беспроводным устройствам. Управляйте внешними дисплеями Подключите до двух внешних дисплеев высокого разрешения с M4 и M4 Pro или до четырех дисплеев с M4 Max. Никаких компромиссов Безопасность начинается с кремния Apple и распространяется на архитектуру macOS. Эта глубокая интеграция оборудования и программного обеспечения вместе с автоматическими обновлениями программного обеспечения помогает поддерживать MacBook Pro стабильным и защищенным в долгосрочной перспективе. Архитектура безопасности также поддерживает такие функции, как Touch ID, Find My и расширенную защиту от вирусов и вредоносных программ.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4 Pro
Модель процессора
M4 Pro
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
12
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Втч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Apple MacBook Pro M4 Pro оснащен самой передовой линейкой чипов, когда-либо созданных для профессионального ноутбука. Феноменальная производительность одно- и многопоточного ЦП, более быстрая унифицированная память, улучшенные ускорители машинного обучения - семейство чипов M4 обеспечивает вам такую ??скорость и возможности, о которых вы и не мечтали. А мощный Neural Engine позволяет выполнять такие задачи ИИ, как масштабирование изображений и создание субтитров к видео, а также функции Apple Intelligence на устройстве. Графическая производительность нового уровня. Игра началась Запускайте графически интенсивные рабочие процессы с отзывчивостью, которая идет в ногу с вашим воображением. Семейство чипов M4 оснащено графическим процессором с аппаратно-ускоренным движком трассировки лучей второго поколения, который быстрее визуализирует изображения, поэтому игры кажутся более захватывающими и реалистичными, чем когда-либо. А динамическое кэширование оптимизирует быструю память на чипе, чтобы значительно увеличить среднее использование графического процессора - обеспечивая огромный прирост производительности для самых требовательных профессиональных приложений и игр. Интеллект Apple. Гений в действии Apple Intelligence - это персональная интеллектуальная система, которая помогает вам писать, выражать себя и выполнять задачи без усилий. Благодаря новаторской защите конфиденциальности, она дает вам спокойствие, что никто другой не сможет получить доступ к вашим данным - даже Apple. Мы можем делать это весь день. И ночь Новый MacBook Pro имеет самое длительное время автономной работы среди всех Mac - до 24 часов - и поддерживает быструю зарядку, позволяющую заряжать его до 50 процентов всего за 30 минут. Все модели обеспечивают одинаковую производительность независимо от того, подключены они к сети или нет, поэтому вы можете больше времени уделять выбору розетки для своего любимого устройства, а не для ноутбука. Посмотрите на все это в новом свете Переходите с самой солнечной террасы в самую темную студию с большей легкостью, чем когда-либо. Потрясающий дисплей Liquid Retina XDR обеспечивает пиковую яркость HDR 1600 нит, а теперь обеспечивает яркость до 1000 нит для контента SDR при ярком свете, чтобы вы могли четче видеть то, что находится на экране снаружи. В условиях низкой освещенности он затемняется до 1 нит, чтобы вы могли комфортно работать в темных помещениях. Сделайте это командным выступлением 12-мегапиксельная камера Center Stage поможет вам выглядеть четко при любом освещении. Вместе с передовыми микрофонами и динамиками она позволяет вам управлять совещанием издалека. Center Stage удерживает вас в центре кадра при перемещении. Режим рабочего стола позволяет вам совместно использовать свое рабочее пространство, добавляя совершенно новое измерение и делая ваши видеозвонки более интересными. Студийное качество, тройной микрофонный массив Ваш голос будет звучать кристально чисто во время видеозвонков и записей, а фоновый шум будет сведен к минимуму. Звуковая система с шестью динамиками Две пары низкочастотных динамиков с подавлением силы и два высокочастотных динамика наполняют комнату смелым, насыщенным басами звуком. А Spatial Audio с поддержкой Dolby Atmos создает захватывающий звуковой опыт. Создавайте прочные связи MacBook Pro оснащен множеством портов для подключения высокоскоростных периферийных устройств, управления дисплеями высокого разрешения или прямой выгрузки карт SDXC. Модели с чипами M4 Pro и M4 Max теперь включают Thunderbolt 5, который обеспечивает скорость передачи данных до 120 Гбит/с. MacBook Pro также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для подключения к Интернету и беспроводным устройствам. Управляйте внешними дисплеями Подключите до двух внешних дисплеев высокого разрешения с M4 и M4 Pro или до четырех дисплеев с M4 Max. Никаких компромиссов Безопасность начинается с кремния Apple и распространяется на архитектуру macOS. Эта глубокая интеграция оборудования и программного обеспечения вместе с автоматическими обновлениями программного обеспечения помогает поддерживать MacBook Pro стабильным и защищенным в долгосрочной перспективе. Архитектура безопасности также поддерживает такие функции, как Touch ID, Find My и расширенную защиту от вирусов и вредоносных программ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro Space Black (MX2H3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...