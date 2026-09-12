Модуль памяти 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM Kingston
FURY Beast Black EXPO, KF560C36BBE2K2-32
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
36-44-44
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701285
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-44-44
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
90
Описание товара Модуль памяти 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM Kingston
FURY Beast Black EXPO, KF560C36BBE2K2-32
Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-44-44
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Модуль памяти 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM Kingston
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FURY Beast Black EXPO, KF560C36BBE2K2-32