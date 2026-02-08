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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Space Grey (53014BUY) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Space Grey (53014BUY)

44 Отзывы
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701235
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5-13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Space Grey (53014BUY)

Для кого и под какие задачи

Huawei MateBook D16 с процессором Intel Core i5 13-го поколения ориентирован на пользователей, которым важен большой экран для работы с документами и таблицами, но при этом нужна относительная мобильность. Этот ноутбук отлично подойдет для офисных задач, учебы, веб-серфинга и потребления контента. Благодаря 16-дюймовому экрану с разрешением Full HD+ и производительному процессору, модель успешно справится с многозадачностью и базовыми задачами по работе с графикой.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - современный процессор Intel Core i5-13420H с 8 ядрами (4P+4E) и 12 потоками, способный эффективно справляться с офисными приложениями и легкой работой с медиаконтентом. Встроенная графика Intel UHD Graphics подойдет для базовых задач и воспроизведения видео, но не рассчитана на серьезные игры или профессиональную работу с графикой. Связка процессора и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает комфортную работу в браузере с множеством вкладок и офисных приложениях.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) и соотношением сторон 16:10 обеспечивает качественное изображение и комфортную работу с документами благодаря увеличенной высоте экрана. Матовое покрытие минимизирует блики, а IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу для повседневных задач. Частота обновления 60 Гц оптимальна для работы и просмотра контента.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно для большинства повседневных задач и комфортной многозадачности. Емкий SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.

Корпус, охлаждение и автономность

Металлический корпус в сером цвете Space Grey выглядит стильно и обеспечивает достаточную жесткость конструкции. Несмотря на большой экран, ноутбук сохраняет относительную мобильность благодаря оптимизированным габаритам и весу. Система охлаждения справляется с теплоотводом в повседневных задачах, хотя под длительной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MateBook D16 предлагает необходимый набор портов для комфортной работы, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть отсутствие предустановленной операционной системы - потребуется самостоятельная установка Windows или Linux. Встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональной работе с графикой. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный ноутбук с большим экраном для работы с документами, учебы и веб-серфинга. Если же планируется работа с видеомонтажом или современными играми, стоит рассмотреть конфигурации с дискретной видеокартой.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Space Grey (53014BUY)

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Татьяна И

Достоинства:


Комментарий:
очень долго шли, но тапочки очень удобные, правда сильно маломерят, надо брать на два, три размера больше.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки хорошие, плотные, теплые. Маломерят. На 39 размер заказала 40-41. И маловаты. Хорошо, что есть кому подарить.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид симпатичный, но подошва на пятки пустолезая быстро износится особенно у кого большой вес
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки супер,заказали ещё,рекомендую.мягкие как облочка
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Сидят хорошо, удобно, мягко За линолеум цепляется хорошо, выглядят тоже брал на 42 свой Шли типично для алика где то месяц
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену тапочки бесценны! Очень мягкие, приятные. Размер подошел на наш максимум 39 размер.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Лариса Я.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие тапочки удобные по размеру соответствует
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие,теплые тапочки.подошва резиновая,прошиты.понравились
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Нина Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапочки.но маломерят. взяла размер 44-45 это максимум 40
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
На 38 размер взяла 39-40, тапочки мягкие и приятные при ходьбе. Внешний вид соответствует картинке.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Теплые и мягкие тапочки))) маломерят на свой 37 российский размер взяла 40-41, в самый раз
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Нина С.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки теплые ,мягкие.я довольна.только маломерят на38-39 я заказала 40-41 как раз подошли
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
мягкие,тёплые тапочки.мне понравились.рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Аниса г.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену,в принципе не плохие,не долговечные,но не плохие,маломерят
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапочки, но сильно маломерят. может разносятся через какое то время
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасные тапки. размер соответствует. недостаток лишь в том,что пришлось долго ждать доставку.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки классные,дарю девчатам им нравится: спасибо большое!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Валентина

Достоинства:


Комментарий:
тапочки шли очень долго но к сожалению маломерят на 39 заказала 41_42 но можно было еще на размер больше пришлось подарить а так хорошие жалко конечно
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В целом тапочки хорошие, мягкие, теплые. Не много маломерят и за счёт этого пятка упирается в подошву, что не очень приятно.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Марина

Достоинства:


Комментарий:
классные тапки, теплые очень и по размеру подошли. заказала 37-38. на мои 38
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки понравились, но маломерки. На 38 размер подошел размер 39-40. Товар шел очень долго, но пришел в целости. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алина Д.

Достоинства:


Комментарий:
теплые, удобные, но очень маломерки, на мой 38 подошёл 40-41 размер.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
качество очень добротное, толстая подошва. стелька типа мех, цена смешная. но маломерят.берите с запасом
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
просто тёплые, и берите на два размера больше как минимум
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки очень хорошие,удобные, мягкие и уютные.Покупала маме в подарок, с удовольствием рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Евгения Б.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену отличные. Надо брать на два, а то и три размера больше. Однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Шли конечно почти 2 месяца, но они того стоят. Отличные тапочки.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки очень понравились! удобные, мягкие, теплые
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Зульфия П.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки отличные, на 37,5 взяла 38 размер. Сели в самый раз.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
Швы не прочные, за это снимаю звезду. Мягкие , приятные.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Сильно маломерит у меня 40 размер заказал на 45 к сожаленью не слез теперь подарю
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Марина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки хорошие, но сильно маломерят. На свой 38 взяла 40-41, впритык. Надо было еще на размер больше взять.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Алёна Б.

Достоинства:


Комментарий:
супер тапочки. маломерят на 2 размера, учла. шли долго.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, удобные тапочки. Маломерят, на 38 размер брали 39-40, в притык подошли, можно было на размер ещё больше заказывать.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравились. Даже стирала в машинке. Взяла себе 2 пары и соседка взяла себе 2 пары. Мягкие, теплые. Очень удобные. СПАСИБО
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Наталья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень жаркие, ноги в них быстро потеют, некомфортные.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки не плохие, только задники заминаются и пятка оказывается на шве.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки приятные.Маломерят.Точнее на узкую ногу были бы норм.Взяла 40-41 на свой 38,у меня нога с высоким подъемом,пока приходится ногу впихивать.Надо было на размер больше брать.Но по такой цене закажу ещё,эти гостям оставлю)
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ева Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Ноги преют быстро из за синтетики, пятка не удобная, сразу замялась.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Тапки очень понравились. Маломерят. Я взяла на два размера больше, подошли. Рекомендую. Только очень долго ждать.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
мягкие, теплые красивые, удобные, размер впритык у меня длина стопы 24,5, взяла максимальный размер и подошёл, взяла бы поменьше, были бы маленькие, хотя на самих тапочках указана длина 27 см
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Лидия К.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки огонь, единственное хорошо что заказала 41 размер, хотя мой 39, маломерят, но качество огонь, теплые, лёгкие, удобные, спасибо большое продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки хорошо упакованы,размер совпадает,теплые,очень удобные,мне понравились,рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Наталия Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Красивые, тёплые, недорогие тапочки. Хорошо упакованы.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5-13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Huawei MateBook D16 с процессором Intel Core i5 13-го поколения ориентирован на пользователей, которым важен большой экран для работы с документами и таблицами, но при этом нужна относительная мобильность. Этот ноутбук отлично подойдет для офисных задач, учебы, веб-серфинга и потребления контента. Благодаря 16-дюймовому экрану с разрешением Full HD+ и производительному процессору, модель успешно справится с многозадачностью и базовыми задачами по работе с графикой.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - современный процессор Intel Core i5-13420H с 8 ядрами (4P+4E) и 12 потоками, способный эффективно справляться с офисными приложениями и легкой работой с медиаконтентом. Встроенная графика Intel UHD Graphics подойдет для базовых задач и воспроизведения видео, но не рассчитана на серьезные игры или профессиональную работу с графикой. Связка процессора и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает комфортную работу в браузере с множеством вкладок и офисных приложениях.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) и соотношением сторон 16:10 обеспечивает качественное изображение и комфортную работу с документами благодаря увеличенной высоте экрана. Матовое покрытие минимизирует блики, а IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу для повседневных задач. Частота обновления 60 Гц оптимальна для работы и просмотра контента.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно для большинства повседневных задач и комфортной многозадачности. Емкий SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.

Корпус, охлаждение и автономность

Металлический корпус в сером цвете Space Grey выглядит стильно и обеспечивает достаточную жесткость конструкции. Несмотря на большой экран, ноутбук сохраняет относительную мобильность благодаря оптимизированным габаритам и весу. Система охлаждения справляется с теплоотводом в повседневных задачах, хотя под длительной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MateBook D16 предлагает необходимый набор портов для комфортной работы, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть отсутствие предустановленной операционной системы - потребуется самостоятельная установка Windows или Linux. Встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональной работе с графикой. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный ноутбук с большим экраном для работы с документами, учебы и веб-серфинга. Если же планируется работа с видеомонтажом или современными играми, стоит рассмотреть конфигурации с дискретной видеокартой.

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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Татьяна И

Достоинства:


Комментарий:
очень долго шли, но тапочки очень удобные, правда сильно маломерят, надо брать на два, три размера больше.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки хорошие, плотные, теплые. Маломерят. На 39 размер заказала 40-41. И маловаты. Хорошо, что есть кому подарить.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид симпатичный, но подошва на пятки пустолезая быстро износится особенно у кого большой вес
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки супер,заказали ещё,рекомендую.мягкие как облочка
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Сидят хорошо, удобно, мягко За линолеум цепляется хорошо, выглядят тоже брал на 42 свой Шли типично для алика где то месяц
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену тапочки бесценны! Очень мягкие, приятные. Размер подошел на наш максимум 39 размер.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Лариса Я.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие тапочки удобные по размеру соответствует
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие,теплые тапочки.подошва резиновая,прошиты.понравились
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Нина Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапочки.но маломерят. взяла размер 44-45 это максимум 40
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
На 38 размер взяла 39-40, тапочки мягкие и приятные при ходьбе. Внешний вид соответствует картинке.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Теплые и мягкие тапочки))) маломерят на свой 37 российский размер взяла 40-41, в самый раз
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Нина С.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки теплые ,мягкие.я довольна.только маломерят на38-39 я заказала 40-41 как раз подошли
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
мягкие,тёплые тапочки.мне понравились.рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Аниса г.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену,в принципе не плохие,не долговечные,но не плохие,маломерят
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапочки, но сильно маломерят. может разносятся через какое то время
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасные тапки. размер соответствует. недостаток лишь в том,что пришлось долго ждать доставку.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки классные,дарю девчатам им нравится: спасибо большое!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Валентина

Достоинства:


Комментарий:
тапочки шли очень долго но к сожалению маломерят на 39 заказала 41_42 но можно было еще на размер больше пришлось подарить а так хорошие жалко конечно
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В целом тапочки хорошие, мягкие, теплые. Не много маломерят и за счёт этого пятка упирается в подошву, что не очень приятно.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Марина

Достоинства:


Комментарий:
классные тапки, теплые очень и по размеру подошли. заказала 37-38. на мои 38
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки понравились, но маломерки. На 38 размер подошел размер 39-40. Товар шел очень долго, но пришел в целости. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алина Д.

Достоинства:


Комментарий:
теплые, удобные, но очень маломерки, на мой 38 подошёл 40-41 размер.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
качество очень добротное, толстая подошва. стелька типа мех, цена смешная. но маломерят.берите с запасом
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
просто тёплые, и берите на два размера больше как минимум
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки очень хорошие,удобные, мягкие и уютные.Покупала маме в подарок, с удовольствием рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Евгения Б.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену отличные. Надо брать на два, а то и три размера больше. Однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Шли конечно почти 2 месяца, но они того стоят. Отличные тапочки.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки очень понравились! удобные, мягкие, теплые
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Зульфия П.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки отличные, на 37,5 взяла 38 размер. Сели в самый раз.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
Швы не прочные, за это снимаю звезду. Мягкие , приятные.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Сильно маломерит у меня 40 размер заказал на 45 к сожаленью не слез теперь подарю
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Марина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки хорошие, но сильно маломерят. На свой 38 взяла 40-41, впритык. Надо было еще на размер больше взять.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Алёна Б.

Достоинства:


Комментарий:
супер тапочки. маломерят на 2 размера, учла. шли долго.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, удобные тапочки. Маломерят, на 38 размер брали 39-40, в притык подошли, можно было на размер ещё больше заказывать.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравились. Даже стирала в машинке. Взяла себе 2 пары и соседка взяла себе 2 пары. Мягкие, теплые. Очень удобные. СПАСИБО
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Наталья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень жаркие, ноги в них быстро потеют, некомфортные.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки не плохие, только задники заминаются и пятка оказывается на шве.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки приятные.Маломерят.Точнее на узкую ногу были бы норм.Взяла 40-41 на свой 38,у меня нога с высоким подъемом,пока приходится ногу впихивать.Надо было на размер больше брать.Но по такой цене закажу ещё,эти гостям оставлю)
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ева Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Ноги преют быстро из за синтетики, пятка не удобная, сразу замялась.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Тапки очень понравились. Маломерят. Я взяла на два размера больше, подошли. Рекомендую. Только очень долго ждать.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
мягкие, теплые красивые, удобные, размер впритык у меня длина стопы 24,5, взяла максимальный размер и подошёл, взяла бы поменьше, были бы маленькие, хотя на самих тапочках указана длина 27 см
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Лидия К.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки огонь, единственное хорошо что заказала 41 размер, хотя мой 39, маломерят, но качество огонь, теплые, лёгкие, удобные, спасибо большое продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки хорошо упакованы,размер совпадает,теплые,очень удобные,мне понравились,рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Наталия Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Красивые, тёплые, недорогие тапочки. Хорошо упакованы.


Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Space Grey (53014BUY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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