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Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver

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Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 1
Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 2
Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 3
Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 4
Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 5
Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 6
Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 7
Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 8
Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Elitebook 645 G10
Операционная система
Windows 11 Pro
Разрешение экрана
1920x1080
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 1
  • Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 2
  • Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 3
  • Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 4
  • Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 5
  • Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 6
  • Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 7
  • Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 8
  • Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701229
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Elitebook 645 G10
Операционная система
Windows 11 Pro
Разрешение экрана
1920x1080
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5 PRO
Модель процессора
7530U
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х6
Вес, кг.
2.52

Описание товара Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver

Ноутбук HP — это стильное и многофункциональное устройство для повседневных задач и профессионального использования. Он весит всего 1,4 кг, что делает его идеальным для тех, кто часто в пути. Диагональ экрана составляет 14 дюймов, с использованием IPS-матрицы, что обеспечивает яркость и четкость изображений под любым углом. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что позволяет комфортно работать с графикой и видео. Эта модель оснащена мощным процессором с шестью ядрами и частотой 2 ГГц, обеспечивая высокую производительность при многозадачных процессах. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб типа DDR4, что дает возможность работать с ресурсоемкими приложениями без задержек. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель, который обеспечивает быстрый доступ к файлам и стабильную работу системы. Также предусмотрен один порт USB Type-C для быстрой передачи данных и подключения периферийных устройств. Одним из преимуществ этого устройства является встроенный сканер отпечатка пальца, который обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при входе в систему. Классический серебристый цвет корпуса придает ноутбуку элегантный вид, подходящий как для деловой, так и для повседневной среды. Аккумулятор Li-Pol гарантирует продолжительное время автономной работы, что особенно актуально для мобильных пользователей. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и производительный ноутбук от проверенного бренда HP.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Elitebook 645 G10
Операционная система
Windows 11 Pro
Разрешение экрана
1920x1080
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5 PRO
Модель процессора
7530U
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Развернуть
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP — это стильное и многофункциональное устройство для повседневных задач и профессионального использования. Он весит всего 1,4 кг, что делает его идеальным для тех, кто часто в пути. Диагональ экрана составляет 14 дюймов, с использованием IPS-матрицы, что обеспечивает яркость и четкость изображений под любым углом. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что позволяет комфортно работать с графикой и видео. Эта модель оснащена мощным процессором с шестью ядрами и частотой 2 ГГц, обеспечивая высокую производительность при многозадачных процессах. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб типа DDR4, что дает возможность работать с ресурсоемкими приложениями без задержек. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель, который обеспечивает быстрый доступ к файлам и стабильную работу системы. Также предусмотрен один порт USB Type-C для быстрой передачи данных и подключения периферийных устройств. Одним из преимуществ этого устройства является встроенный сканер отпечатка пальца, который обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при входе в систему. Классический серебристый цвет корпуса придает ноутбуку элегантный вид, подходящий как для деловой, так и для повседневной среды. Аккумулятор Li-Pol гарантирует продолжительное время автономной работы, что особенно актуально для мобильных пользователей. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и производительный ноутбук от проверенного бренда HP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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