Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver
Ноутбук HP — это стильное и многофункциональное устройство для повседневных задач и профессионального использования. Он весит всего 1,4 кг, что делает его идеальным для тех, кто часто в пути. Диагональ экрана составляет 14 дюймов, с использованием IPS-матрицы, что обеспечивает яркость и четкость изображений под любым углом. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что позволяет комфортно работать с графикой и видео. Эта модель оснащена мощным процессором с шестью ядрами и частотой 2 ГГц, обеспечивая высокую производительность при многозадачных процессах. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб типа DDR4, что дает возможность работать с ресурсоемкими приложениями без задержек. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель, который обеспечивает быстрый доступ к файлам и стабильную работу системы. Также предусмотрен один порт USB Type-C для быстрой передачи данных и подключения периферийных устройств. Одним из преимуществ этого устройства является встроенный сканер отпечатка пальца, который обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при входе в систему. Классический серебристый цвет корпуса придает ноутбуку элегантный вид, подходящий как для деловой, так и для повседневной среды. Аккумулятор Li-Pol гарантирует продолжительное время автономной работы, что особенно актуально для мобильных пользователей. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и производительный ноутбук от проверенного бренда HP.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для программирования, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 57 640 руб.14410 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 57 960 руб.14490 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 60 330 руб.15083 руб. в СплитAcer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16"{WUXGA Ultra 5 11...
-
В наличииЦена 61 760 руб.15440 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 61 760 руб.15440 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 61 920 руб.15480 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 62 390 руб.15598 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (...
-
В наличииЦена 62 560 руб.15640 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 63 500 руб.15875 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb B...
-
В наличииЦена 63 750 руб. 97 190 руб.15938 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
-
В наличииЦена 64 370 руб.16093 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 64 770 руб.16193 руб. в СплитНоутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15....
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для программирования, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук HP Elitebook 645 G10 AMD Ryzen 5 PRO 7530U/16Gb/SSD512GB/14”/MTKRZ616 WiFi6E/IPS/FHD/Win11Pro/silver