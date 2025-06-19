Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWU)
Для кого и под какие задачи
HONOR MagicBook X 14 спроектирован для активных пользователей, которым важны компактность и производительность в повседневных задачах. Этот ультрабук отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-совещаний и учебы. Благодаря процессору Intel Core i5 12-го поколения он уверенно справляется с многозадачностью и базовой работой с фото, хотя для серьезной графики или монтажа видео лучше присмотреться к моделям с дискретной графикой.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-12450H с восемью ядрами и поддержкой технологии Hybrid Architecture, что обеспечивает отличный баланс производительности и энергоэффективности. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать казуальные игры и простые программы для работы с графикой, но ее возможности ограничены в требовательных задачах. В повседневных сценариях система работает плавно и отзывчиво, легко справляясь с десятками открытых вкладок браузера и офисными приложениями.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Частота обновления 60 Гц достаточна для работы и учебы, а качественная матрица с хорошей цветопередачей позволяет комфортно работать с текстами и таблицами в течение длительного времени. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и веб-страниц.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме без заметных подтормаживаний. Быстрый NVMe SSD объемом 512 ГБ гарантирует моментальную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Однако стоит учитывать, что возможности расширения памяти ограничены из-за компактного форм-фактора.
Корпус, охлаждение и автономность
Металлический корпус обеспечивает премиальные тактильные ощущения и хорошую защиту внутренних компонентов. Вес около 1.4 кг и толщина менее 16 мм делают ноутбук отличным выбором для ежедневной мобильной работы. Система охлаждения эффективно справляется с температурами в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированной батареей обеспечивает длительную автономную работу - до 8-10 часов при обычном использовании.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оборудован всем необходимым для современного пользователя: USB Type-C с поддержкой зарядки, USB Type-A, HDMI для подключения внешнего монитора и 3.5-мм аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после покупки. Клавиатура с подсветкой и качественный тачпад делают работу комфортной в любых условиях освещения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональной графике. Для хранения больших объемов данных может потребоваться внешний накопитель. Набор портов достаточен для большинства задач, но некоторым пользователям может не хватать RJ-45 для проводного интернета. MagicBook X 14 оптимально подойдет тем, кто ищет легкий и производительный ноутбук для работы и учебы с хорошей автономностью, но пользователям, работающим с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.
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Для кого и под какие задачи
HONOR MagicBook X 14 спроектирован для активных пользователей, которым важны компактность и производительность в повседневных задачах. Этот ультрабук отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-совещаний и учебы. Благодаря процессору Intel Core i5 12-го поколения он уверенно справляется с многозадачностью и базовой работой с фото, хотя для серьезной графики или монтажа видео лучше присмотреться к моделям с дискретной графикой.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-12450H с восемью ядрами и поддержкой технологии Hybrid Architecture, что обеспечивает отличный баланс производительности и энергоэффективности. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать казуальные игры и простые программы для работы с графикой, но ее возможности ограничены в требовательных задачах. В повседневных сценариях система работает плавно и отзывчиво, легко справляясь с десятками открытых вкладок браузера и офисными приложениями.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Частота обновления 60 Гц достаточна для работы и учебы, а качественная матрица с хорошей цветопередачей позволяет комфортно работать с текстами и таблицами в течение длительного времени. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и веб-страниц.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме без заметных подтормаживаний. Быстрый NVMe SSD объемом 512 ГБ гарантирует моментальную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Однако стоит учитывать, что возможности расширения памяти ограничены из-за компактного форм-фактора.
Корпус, охлаждение и автономность
Металлический корпус обеспечивает премиальные тактильные ощущения и хорошую защиту внутренних компонентов. Вес около 1.4 кг и толщина менее 16 мм делают ноутбук отличным выбором для ежедневной мобильной работы. Система охлаждения эффективно справляется с температурами в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированной батареей обеспечивает длительную автономную работу - до 8-10 часов при обычном использовании.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оборудован всем необходимым для современного пользователя: USB Type-C с поддержкой зарядки, USB Type-A, HDMI для подключения внешнего монитора и 3.5-мм аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после покупки. Клавиатура с подсветкой и качественный тачпад делают работу комфортной в любых условиях освещения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональной графике. Для хранения больших объемов данных может потребоваться внешний накопитель. Набор портов достаточен для большинства задач, но некоторым пользователям может не хватать RJ-45 для проводного интернета. MagicBook X 14 оптимально подойдет тем, кто ищет легкий и производительный ноутбук для работы и учебы с хорошей автономностью, но пользователям, работающим с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Достоинства:
Комментарий:
Пока работает хорошо
Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/Win11/Grey (5301ALWU)
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает хорошо