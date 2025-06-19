Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXS)
Для кого и под какие задачи
HONOR MagicBook X 16 с процессором Intel Core i3 тринадцатого поколения представляет собой современный ноутбук для повседневных задач и учебы. Модель отлично подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто ищет надежный компьютер для работы с документами, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Большой 16-дюймовый экран делает его удобным для многозадачности и работы с таблицами.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i3-1315U обеспечивает достаточную производительность для офисных приложений, браузера и легкой многозадачности. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и базовыми задачами, но не предназначена для серьезных игр или профессиональной графики. Связка процессора и 8 ГБ оперативной памяти позволяет комфортно работать с документами и держать открытыми множество вкладок в браузере.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920x1200) обеспечивает качественное изображение с хорошими углами обзора. Частота обновления 60 Гц стандартна для офисного ноутбука, а матовое покрытие уменьшает блики при работе в ярко освещенных помещениях. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр текста в течение длительного времени.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для большинства повседневных задач. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с большими медиафайлами.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и отличается современным дизайном. Система охлаждения оптимизирована для энергоэффективного процессора, что обеспечивает тихую работу в офисных задачах. Конструкция позволяет длительное время работать без подключения к сети, что особенно важно для студентов и тех, кто часто перемещается между аудиториями или переговорными.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux, что также влияет на итоговую стоимость устройства.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограниченные возможности для работы с графикой и видеомонтажом. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный ноутбук для работы с документами и веб-серфинга, но пользователям, планирующим работать с требовательными приложениями или играть в современные игры, стоит рассмотреть конфигурации с более мощным процессором и дискретной графикой.
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Для кого и под какие задачи
HONOR MagicBook X 16 с процессором Intel Core i3 тринадцатого поколения представляет собой современный ноутбук для повседневных задач и учебы. Модель отлично подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто ищет надежный компьютер для работы с документами, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Большой 16-дюймовый экран делает его удобным для многозадачности и работы с таблицами.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i3-1315U обеспечивает достаточную производительность для офисных приложений, браузера и легкой многозадачности. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и базовыми задачами, но не предназначена для серьезных игр или профессиональной графики. Связка процессора и 8 ГБ оперативной памяти позволяет комфортно работать с документами и держать открытыми множество вкладок в браузере.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920x1200) обеспечивает качественное изображение с хорошими углами обзора. Частота обновления 60 Гц стандартна для офисного ноутбука, а матовое покрытие уменьшает блики при работе в ярко освещенных помещениях. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр текста в течение длительного времени.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для большинства повседневных задач. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с большими медиафайлами.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и отличается современным дизайном. Система охлаждения оптимизирована для энергоэффективного процессора, что обеспечивает тихую работу в офисных задачах. Конструкция позволяет длительное время работать без подключения к сети, что особенно важно для студентов и тех, кто часто перемещается между аудиториями или переговорными.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux, что также влияет на итоговую стоимость устройства.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограниченные возможности для работы с графикой и видеомонтажом. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный ноутбук для работы с документами и веб-серфинга, но пользователям, планирующим работать с требовательными приложениями или играть в современные игры, стоит рассмотреть конфигурации с более мощным процессором и дискретной графикой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, Для программирования, 16 дюймов, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает хорошо
Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/16"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXS)
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает хорошо