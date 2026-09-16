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Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч

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Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч - фото 1
Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч - фото 2
Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч - фото 3
Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Этажерка
  • Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч - фото 1
  • Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч - фото 2
  • Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч - фото 3
  • Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701138
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Характеристики

Бренд
ЗМИ
Тип товара
Этажерка
Допустимая нагрузка
до 10 кг на корзину
Количество полок
4
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х26х13
Вес, кг.
4

Описание товара Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч

Этажерка для обуви из коллекции "Ладья" от ЗМИ — это стильное и функциональное решение для хранения вашей обуви в жилом пространстве. Изделие весит 3,2 кг и сочетает в себе легкость и прочность, благодаря использованию качественных материалов. Каркас этажерки изготовлен из комбинации пластика и стали, что обеспечивает надежность конструкции. Специальная сталь в виде просечно-вытяжного листа и проволоки дополнена полимерным покрытием, что придает изделию износостойкость и долговечность. Черный цвет каркаса делает этажерку универсальной, подходящей для интерьеров различных стилей — от классического до современного. Компактные размеры позволяют разместить её в любом уголке комнаты, оптимизируя пространство и создавая порядок. Подставка идеально справляется с хранением различных видов обуви, будь то ботинки, туфли или кроссовки, сохраняя их в аккуратном состоянии. Этажерка от ЗМИ — это практичный аксессуар, который поможет организовать ваше пространство и улучшить функциональность интерьера, добавив нотку элегантности благодаря своей лаконичной черной расцветке.

Отзывы о товаре Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗМИ
Тип товара
Этажерка
Допустимая нагрузка
до 10 кг на корзину
Количество полок
4
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Этажерка для обуви из коллекции "Ладья" от ЗМИ — это стильное и функциональное решение для хранения вашей обуви в жилом пространстве. Изделие весит 3,2 кг и сочетает в себе легкость и прочность, благодаря использованию качественных материалов. Каркас этажерки изготовлен из комбинации пластика и стали, что обеспечивает надежность конструкции. Специальная сталь в виде просечно-вытяжного листа и проволоки дополнена полимерным покрытием, что придает изделию износостойкость и долговечность. Черный цвет каркаса делает этажерку универсальной, подходящей для интерьеров различных стилей — от классического до современного. Компактные размеры позволяют разместить её в любом уголке комнаты, оптимизируя пространство и создавая порядок. Подставка идеально справляется с хранением различных видов обуви, будь то ботинки, туфли или кроссовки, сохраняя их в аккуратном состоянии. Этажерка от ЗМИ — это практичный аксессуар, который поможет организовать ваше пространство и улучшить функциональность интерьера, добавив нотку элегантности благодаря своей лаконичной черной расцветке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч - по цене 2420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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