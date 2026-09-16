Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч
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Характеристики
Описание товара Этажерка Ладья 24 метал. (44*25*100 см) черный Э 556 Ч
Этажерка для обуви из коллекции "Ладья" от ЗМИ — это стильное и функциональное решение для хранения вашей обуви в жилом пространстве. Изделие весит 3,2 кг и сочетает в себе легкость и прочность, благодаря использованию качественных материалов. Каркас этажерки изготовлен из комбинации пластика и стали, что обеспечивает надежность конструкции. Специальная сталь в виде просечно-вытяжного листа и проволоки дополнена полимерным покрытием, что придает изделию износостойкость и долговечность. Черный цвет каркаса делает этажерку универсальной, подходящей для интерьеров различных стилей — от классического до современного. Компактные размеры позволяют разместить её в любом уголке комнаты, оптимизируя пространство и создавая порядок. Подставка идеально справляется с хранением различных видов обуви, будь то ботинки, туфли или кроссовки, сохраняя их в аккуратном состоянии. Этажерка от ЗМИ — это практичный аксессуар, который поможет организовать ваше пространство и улучшить функциональность интерьера, добавив нотку элегантности благодаря своей лаконичной черной расцветке.
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