Конструктор "Трицератопс" 317 деталей на РУ в коробке подвижные элементы, управление пультом и смартфоном
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701103
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
317 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х9
Вес, г.
900
Описание товара Конструктор "Трицератопс" 317 деталей на РУ в коробке подвижные элементы, управление пультом и смартфоном
Радиоуправляемый конструктор Мир динозавров от CADA представляет собой набор для сборки Трицератопса из 317 деталей. Лапы динозавра двигаются при движении, а внушительный внешний вид никого не оставит равнодушным. Управлять моделью можно как при помощи пульта управления, так и приложения на телефоне, при этом можно выбрать один из нескольких вариантов управления. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
317 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Радиоуправляемый конструктор Мир динозавров от CADA представляет собой набор для сборки Трицератопса из 317 деталей. Лапы динозавра двигаются при движении, а внушительный внешний вид никого не оставит равнодушным. Управлять моделью можно как при помощи пульта управления, так и приложения на телефоне, при этом можно выбрать один из нескольких вариантов управления. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным.
Конструктор "Трицератопс" 317 деталей на РУ в коробке подвижные элементы, управление пультом и смартфоном - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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