Конструктор "Робот Темный странник" 585 деталей в коробке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701084
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
585 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х13
Вес, г.
700
Описание товара Конструктор "Робот Темный странник" 585 деталей в коробке
Конструктор пластик SLUBAN. Робот-воин — это не только увлекательная игра, но и тренажер, который знакомит малыша с цветами, формами и симметрией. Элементы изготовлены из высококачественной пластмассы, надёжно соединяются между собой и разбираются без особого труда. Объединяйте, фантазируйте и создавайте новое!
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
585 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Конструктор пластик SLUBAN. Робот-воин — это не только увлекательная игра, но и тренажер, который знакомит малыша с цветами, формами и симметрией. Элементы изготовлены из высококачественной пластмассы, надёжно соединяются между собой и разбираются без особого труда. Объединяйте, фантазируйте и создавайте новое!
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