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Конструктор "Робот 09" 538 деталей с мечом в коробке купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Робот 09" 538 деталей с мечом в коробке

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Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 1
Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 2
Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 3
Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 4
Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 5
Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 6
Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 7
Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 8
Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 9
Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 1
  • Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 2
  • Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 3
  • Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 4
  • Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 5
  • Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 6
  • Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 7
  • Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 8
  • Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 9
  • Конструктор &quot;Робот 09&quot; 538 деталей с мечом в коробке - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701078
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
538 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х26
Вес, г.
820

Описание товара Конструктор "Робот 09" 538 деталей с мечом в коробке

Конструктор Sluban содержит все необходимые детали для сборки крупного робота. Руки, ноги, голова у фигуры подвижные, и придать ей можно любую позу. В комплекте есть меч. Робот может взять его в руки и дать отпор любому врагу. Острые крылья, защитные щитки и множество других мелких деталей добавляют аутентичности роботу.

Отзывы о товаре Конструктор "Робот 09" 538 деталей с мечом в коробке




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
538 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Sluban содержит все необходимые детали для сборки крупного робота. Руки, ноги, голова у фигуры подвижные, и придать ей можно любую позу. В комплекте есть меч. Робот может взять его в руки и дать отпор любому врагу. Острые крылья, защитные щитки и множество других мелких деталей добавляют аутентичности роботу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Робот 09" 538 деталей с мечом в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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