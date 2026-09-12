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Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная

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Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 1
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 2
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 3
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 4
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 5
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 6
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 7
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 8
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 9
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 10
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 11
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 12
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 13
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 14
Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 1
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 2
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 3
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 4
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 5
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 6
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 7
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 8
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 9
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 10
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 11
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 12
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 13
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 14
  • Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701067
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х10
Вес, г.
210

Описание товара Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная

Игрушка кукла приведет в восторг каждую малышку. Кукла выполнена в красивом дизайне, имеет анатомическое строение тела, позволяющее сгибать руки и ноги. Качественное исполнение, внимание к деталям, стильная одежда европейского дизайна. Благодаря наличию шарниров может принимать множество поз. В комплекте кукла, сумочка, питомец в очках. Одежда у куклы снимается, на липучках. Руки и ноги двигаются, руки можно отвести в сторону, ноги немного отводятся в сторону. Голова крутится, мягкая, остальные части тела жесткие. Стопа не на носочках. Кукла шарнирная: руки сгибаются в локтях, запястьях, ноги в коленях. На 360 градусов прокручиваются кисти рук, предплечья, плечи.

Отзывы о товаре Кукла 29 см с питомцем цыпленком и аксессуарами в блистере в очках с сумкой-кристаллом;шарнирная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка кукла приведет в восторг каждую малышку. Кукла выполнена в красивом дизайне, имеет анатомическое строение тела, позволяющее сгибать руки и ноги. Качественное исполнение, внимание к деталям, стильная одежда европейского дизайна. Благодаря наличию шарниров может принимать множество поз. В комплекте кукла, сумочка, питомец в очках. Одежда у куклы снимается, на липучках. Руки и ноги двигаются, руки можно отвести в сторону, ноги немного отводятся в сторону. Голова крутится, мягкая, остальные части тела жесткие. Стопа не на носочках. Кукла шарнирная: руки сгибаются в локтях, запястьях, ноги в коленях. На 360 градусов прокручиваются кисти рук, предплечья, плечи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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