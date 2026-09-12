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Конструктор "Санитарная машина" 477 деталей в коробке инерционная машина с мороженым купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Санитарная машина" 477 деталей в коробке инерционная машина с мороженым

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Конструктор &quot;Санитарная машина&quot; 477 деталей в коробке инерционная машина с мороженым - фото 1
Конструктор &quot;Санитарная машина&quot; 477 деталей в коробке инерционная машина с мороженым - фото 2
Конструктор &quot;Санитарная машина&quot; 477 деталей в коробке инерционная машина с мороженым - фото 3
Конструктор &quot;Санитарная машина&quot; 477 деталей в коробке инерционная машина с мороженым - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Санитарная машина&quot; 477 деталей в коробке инерционная машина с мороженым - фото 1
  • Конструктор &quot;Санитарная машина&quot; 477 деталей в коробке инерционная машина с мороженым - фото 2
  • Конструктор &quot;Санитарная машина&quot; 477 деталей в коробке инерционная машина с мороженым - фото 3
  • Конструктор &quot;Санитарная машина&quot; 477 деталей в коробке инерционная машина с мороженым - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701051
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
477 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х5
Вес, кг.
1.7

Описание товара Конструктор "Санитарная машина" 477 деталей в коробке инерционная машина с мороженым

Конструктор Sluban Санитарная машина из серии Мегаполис – идеальный выбор для любителей строительства и активных игр. В наборе 477 деталей, которые помогут создать уникальный мобильный медицинский пункт. Каждая деталь набора точно подогнана, что обеспечивает прочность и долговечность конструкций, в том числе собранной санитарной машины длинной 21 см. Подходит для детей от 6 лет, отличается высоким качеством и безопасностью, совместим с другими известными брендами конструкторов. Набор не просто развивает мелкую моторику, воображение и логическое мышление, но и позволяет детям погрузиться в мир городских приключений, что добавит игре реалистичности и увлекательности, поможет ребенку узнать больше о работе медицинских служб.

Отзывы о товаре Конструктор "Санитарная машина" 477 деталей в коробке инерционная машина с мороженым




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
477 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Sluban Санитарная машина из серии Мегаполис – идеальный выбор для любителей строительства и активных игр. В наборе 477 деталей, которые помогут создать уникальный мобильный медицинский пункт. Каждая деталь набора точно подогнана, что обеспечивает прочность и долговечность конструкций, в том числе собранной санитарной машины длинной 21 см. Подходит для детей от 6 лет, отличается высоким качеством и безопасностью, совместим с другими известными брендами конструкторов. Набор не просто развивает мелкую моторику, воображение и логическое мышление, но и позволяет детям погрузиться в мир городских приключений, что добавит игре реалистичности и увлекательности, поможет ребенку узнать больше о работе медицинских служб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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