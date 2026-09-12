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Кукла 29 см "Наездница" в шляпе, 2 вида в коробке купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла 29 см "Наездница" в шляпе, 2 вида в коробке

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Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 1
Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 2
Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 3
Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 4
Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 5
Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 6
Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 7
Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 8
Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 9
Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 10
Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
  • Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 1
  • Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 2
  • Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 3
  • Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 4
  • Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 5
  • Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 6
  • Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 7
  • Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 8
  • Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 9
  • Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 10
  • Кукла 29 см &quot;Наездница&quot; в шляпе, 2 вида в коробке - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701040
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х10
Вес, г.
800

Описание товара Кукла 29 см "Наездница" в шляпе, 2 вида в коробке

Какая девочка не любит играть в куклыx Все маленькие принцессы просто обожают это увлекательное занятие! Играя в куклы, ребёнок моделирует различные жизненные ситуации, развивает речь и воображение. Прекрасный игровой набор Defa Lucy На прогулке включает красивую длинноволосую куколку, шляпку и лошадь. Кукла одета в стильную курточку, джинсы и высокие сапожки. На лошадке есть седло и уздечка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Кукла 29 см "Наездница" в шляпе, 2 вида в коробке




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Какая девочка не любит играть в куклыx Все маленькие принцессы просто обожают это увлекательное занятие! Играя в куклы, ребёнок моделирует различные жизненные ситуации, развивает речь и воображение. Прекрасный игровой набор Defa Lucy На прогулке включает красивую длинноволосую куколку, шляпку и лошадь. Кукла одета в стильную курточку, джинсы и высокие сапожки. На лошадке есть седло и уздечка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла 29 см "Наездница" в шляпе, 2 вида в коробке - купить по цене 1660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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