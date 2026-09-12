Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701028
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Описание товара Кукла(29см) с аксессуарами и столом на батарейках(свет,звук) в коробке:фен,ободок,плойка,расческа,заколки,очки,тени
В нашем ассортименте ваш ребенок найдёт верных друзей и спутников для увлекательных приключений. Все куклы изготовлены из высококачественных и безопасных материалов, что делает их идеальными для игр даже для самых маленьких. Каждая деталь продумана с любовью, обеспечивая комфорт и безопасность в процессе игры. Игра с куклами не только развлекает, но и способствует развитию важнейших навыков: заботы, творческого мышления и мелкой моторики. Куклы становятся не просто игрушками, а настоящими помощниками в формировании эмоционального интеллекта и социальных навыков. Куклы – это идеальный подарок для любого повода. Подберите уникальную куклу для вашего малыша, и пусть этот чудесный друг станет неотъемлемой частью его детства, наполняя его яркими впечатлениями и воспоминаниями. Погрузите вашего ребенка в мир сказки и фантазии с детскими куклами! Выберите своего любимца и создайте незабываемые истории вместе!
В нашем ассортименте ваш ребенок найдёт верных друзей и спутников для увлекательных приключений. Все куклы изготовлены из высококачественных и безопасных материалов, что делает их идеальными для игр даже для самых маленьких. Каждая деталь продумана с любовью, обеспечивая комфорт и безопасность в процессе игры. Игра с куклами не только развлекает, но и способствует развитию важнейших навыков: заботы, творческого мышления и мелкой моторики. Куклы становятся не просто игрушками, а настоящими помощниками в формировании эмоционального интеллекта и социальных навыков. Куклы – это идеальный подарок для любого повода. Подберите уникальную куклу для вашего малыша, и пусть этот чудесный друг станет неотъемлемой частью его детства, наполняя его яркими впечатлениями и воспоминаниями. Погрузите вашего ребенка в мир сказки и фантазии с детскими куклами! Выберите своего любимца и создайте незабываемые истории вместе!
Кукла(29см) с аксессуарами и столом на батарейках(свет,звук) в коробке:фен,ободок,плойка,расческа,заколки,очки,тени - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Кукла(29см) с аксессуарами и столом на батарейках(свет,звук) в коробке:фен,ободок,плойка,расческа,заколки,очки,тени