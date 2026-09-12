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Конструктор керамический "Садик" 288 деталей для детского творчества купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор керамический "Садик" 288 деталей для детского творчества

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Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 1
Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 2
Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 3
Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 4
Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 5
Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 6
Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 7
Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 8
Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 9
Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 10
Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 1
  • Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 2
  • Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 3
  • Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 4
  • Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 5
  • Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 6
  • Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 7
  • Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 8
  • Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 9
  • Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 10
  • Конструктор керамический &quot;Садик&quot; 288 деталей для детского творчества - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 669 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701022
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 5 лет
Комплектация
288 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
10
Материал
керамика
Минимальный возраст
5
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х10
Вес, кг.
6

Описание товара Конструктор керамический "Садик" 288 деталей для детского творчества

Конструктор-кирпичики БрикМастер Садик - это оригинальная развивающая игрушка, которая придется по вкусу как девочкам, так и мальчикам. Произведенный в России, этот конструктор из керамических кирпичиков предлагает возможность собрать различные постройки с помощью строительной смеси, мастерка и подробной инструкции. Конструктор включает в себя 288 деталей, что позволяет проявить фантазию и собрать то, что захочется. Готовые конструкции можно разбирать и собирать снова, достаточно положить их в воду на некоторое время. Этот конструктор подходит для детей от 3 до 99 лет, что делает его отличным подарком на любой праздник. Конструктор-кирпичики БрикМастер Садик развивает логику и мышление, моторику и ловкость, а также творческое мышление. Он предназначен для использования в домашних условиях и подходит для детей разного возраста и пола. Конструктор выполнен в ярком разноцветном дизайне и имеет оранжевый цвет. Тематика абстракции делает его интересным и необычным. Выбирая конструктор-кирпичики БрикМастер Садик, вы получаете качественный и интересный продукт, который поможет вашему ребенку развивать свои навыки и воображение.

Отзывы о товаре Конструктор керамический "Садик" 288 деталей для детского творчества




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Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 5 лет
Комплектация
288 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
10
Материал
керамика
Минимальный возраст
5
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор-кирпичики БрикМастер Садик - это оригинальная развивающая игрушка, которая придется по вкусу как девочкам, так и мальчикам. Произведенный в России, этот конструктор из керамических кирпичиков предлагает возможность собрать различные постройки с помощью строительной смеси, мастерка и подробной инструкции. Конструктор включает в себя 288 деталей, что позволяет проявить фантазию и собрать то, что захочется. Готовые конструкции можно разбирать и собирать снова, достаточно положить их в воду на некоторое время. Этот конструктор подходит для детей от 3 до 99 лет, что делает его отличным подарком на любой праздник. Конструктор-кирпичики БрикМастер Садик развивает логику и мышление, моторику и ловкость, а также творческое мышление. Он предназначен для использования в домашних условиях и подходит для детей разного возраста и пола. Конструктор выполнен в ярком разноцветном дизайне и имеет оранжевый цвет. Тематика абстракции делает его интересным и необычным. Выбирая конструктор-кирпичики БрикМастер Садик, вы получаете качественный и интересный продукт, который поможет вашему ребенку развивать свои навыки и воображение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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