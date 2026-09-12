Конструктор керамический "Садик" 288 деталей для детского творчества
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Характеристики
Описание товара Конструктор керамический "Садик" 288 деталей для детского творчества
Конструктор-кирпичики БрикМастер Садик - это оригинальная развивающая игрушка, которая придется по вкусу как девочкам, так и мальчикам. Произведенный в России, этот конструктор из керамических кирпичиков предлагает возможность собрать различные постройки с помощью строительной смеси, мастерка и подробной инструкции. Конструктор включает в себя 288 деталей, что позволяет проявить фантазию и собрать то, что захочется. Готовые конструкции можно разбирать и собирать снова, достаточно положить их в воду на некоторое время. Этот конструктор подходит для детей от 3 до 99 лет, что делает его отличным подарком на любой праздник. Конструктор-кирпичики БрикМастер Садик развивает логику и мышление, моторику и ловкость, а также творческое мышление. Он предназначен для использования в домашних условиях и подходит для детей разного возраста и пола. Конструктор выполнен в ярком разноцветном дизайне и имеет оранжевый цвет. Тематика абстракции делает его интересным и необычным. Выбирая конструктор-кирпичики БрикМастер Садик, вы получаете качественный и интересный продукт, который поможет вашему ребенку развивать свои навыки и воображение.
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