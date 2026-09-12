Кукла 29 см в махровом халатике и ванная комната в коробке душевая кабина,раковина,унитаз,фен,расческа,полотенце,плеер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701012
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х9
Вес, г.
500
Описание товара Кукла 29 см в махровом халатике и ванная комната в коробке душевая кабина,раковина,унитаз,фен,расческа,полотенце,плеер
Игровой набор представлен предметами для ванной комнаты, которые подходят для куколки ростом 29 сантиметров. Очаровательная Lucy накинула розовый халатик и решила принять душ. Девочки смогут дополнить данными предметами кукольный домик, и тогда можно будет придумать ещё больше интересных сюжетных линий для игры. В комплекте находится расчёска и фен, а волосы куколки можно причёсывать, создавая оригинальные причёски.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Игровой набор представлен предметами для ванной комнаты, которые подходят для куколки ростом 29 сантиметров. Очаровательная Lucy накинула розовый халатик и решила принять душ. Девочки смогут дополнить данными предметами кукольный домик, и тогда можно будет придумать ещё больше интересных сюжетных линий для игры. В комплекте находится расчёска и фен, а волосы куколки можно причёсывать, создавая оригинальные причёски.
Кукла 29 см в махровом халатике и ванная комната в коробке душевая кабина,раковина,унитаз,фен,расческа,полотенце,плеер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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